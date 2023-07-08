Онколог Воробьев: изменение обоняния может быть симптомом рака
У каждого второго человека в течение жизни разовьется какая-либо форма рака, и ранняя диагностика является ключом к лучшим результатам. Изменение запаха человека может сигнализировать о раке носа и околоносовых пазух.
Любая опухоль, которая растет в носовой полости, пространстве за носом или пазухах — небольших заполненных воздухом полостях внутри носа — может привести к изменению вашего обоняния.
"Одним из наиболее распространенных симптомов рака носа и придаточных пазух является снижение обоняния. Дополнительным симптомом может быть заложенность носа, поражающая только одну сторону, которая не проходит. Другой пример — носовые кровотечения, или кровянистая слизь, вытекающая из одного носа, или слизь, стекающая в заднюю часть носа и горло", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Хотя эти симптомы могут быть похожи на простуду, на более поздних стадиях опухоль может привести к постоянной боли или онемению лица.
Раковая опухоль также может привести к опуханию шейных желез, частичной потере зрения или двоению в глазах. Рак полости носа и придаточных пазух также может привести к выпячиванию глаз, постоянному слезотечению или боли и давлению в одном ухе. Также обратите внимание, если у вас постоянно появляется опухоль или опухоль на лице, носу или нёбе.
Любой необычный или стойкий симптом должен быть проверен врачом.
«Ваш результат зависит от стадии рака, когда он был диагностирован. Это означает, насколько он велик и распространился ли он».
Если вы испытываете какие-либо неприятные и стойкие симптомы (не только из перечисленных выше признаков), вам следует записаться на прием к врачу.
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