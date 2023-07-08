Онколог Воробьев: изменение обоняния может быть симптомом рака

"Одним из наиболее распространенных симптомов рака носа и придаточных пазух является снижение обоняния. Дополнительным симптомом может быть заложенность носа, поражающая только одну сторону, которая не проходит. Другой пример — носовые кровотечения, или кровянистая слизь, вытекающая из одного носа, или слизь, стекающая в заднюю часть носа и горло", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Ваш результат зависит от стадии рака, когда он был диагностирован. Это означает, насколько он велик и распространился ли он».

Любая опухоль, которая растет в носовой полости, пространстве за носом или пазухах — небольших заполненных воздухом полостях внутри носа — может привести кХотя эти симптомы могут быть похожи на простуду, на более поздних стадиях опухоль может привести к постоянной боли или онемению лица.Раковая опухоль также может привести к опуханию шейных желез, частичной потере зрения или двоению в глазах. Рак полости носа и придаточных пазух также может привести к выпячиванию глаз, постоянному слезотечению или боли и давлению в одном ухе. Также обратите внимание, если у вас постоянно появляется опухоль или опухоль на лице, носу или нёбе.Любой необычный или стойкий симптом должен быть проверен врачом.Если вы испытываете какие-либо неприятные и стойкие симптомы (не только из перечисленных выше признаков), вам следует записаться на прием к врачу.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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