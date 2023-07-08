Нутрициолог Строков назвал ключевой метод похудения без диет

«Суть не в том, чтобы изменить количество или содержание ваших блюд. Вместо этого вы просто настраиваете временной интервал, в течение которого вы потребляете пищу», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Вы должны найти то, что работает для вас».

Вот почему эксперты сейчас выступают за другой подход, который фокусируется на принятии здоровых привычек питания, а не на соблюдении строгой диеты. Это может означать сокращение потребления сахара или уменьшение потребления обработанных пищевых продуктов.Но теперь врач также порекомендовал метод, который позволяет людям терять вес, не меняя количество или тип пищи, которую они едят.Ограниченное по времени питание подпадает под понятие прерывистого голодания, и доктор считает, что идеальным планом является соотношение 14:10 — голодание в течение 14 часов и прием пищи в пределах 10-часового окна каждый день.Средняя продолжительность окна приема пищи составляет от 15 до 16 часов из-за чрезмерных перекусов в течение дня. Этот длительный период приема пищи был связан с различными проблемами со здоровьем, включая скачки сахара, проблемы с обменом веществ, переедание, плохой сон и негативное влияние на кишечные микробы.Придерживаясь 10-часового окна приема пищи, люди могут значительно улучшить свое общее самочувствие.В то время как некоторые люди могут позавтракать в 7 утра и закончить прием пищи к 17:00, другие могут предпочесть более позднее начало. Строков советует найти временное окно, которое соответствует вашему образу жизни и является устойчивым в долгосрочной перспективе.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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