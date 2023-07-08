Гениколог Комарова рассказала о 4-х способах облегчения предменструального синдрома

«Пока что не существует волшебной таблетки, которая навсегда вылечит ПМС. Но его можно эффективно контролировать с помощью изменения образа жизни, диеты и определенных методов лечения», - говорит врач-гениколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Физическая активность

Сбалансированное питание

Снижение уровня стресса

Качественный сон.

«Легкие и умеренные физические упражнения помогут повысить уровень энергии и улучшить психическое самочувствие. Сбалансированное питание сведет к минимуму такие симптомы, как вздутие живота и тягу к еде. И во время ПМС может быть полезно часто есть несколько небольших приемов пищи, а не два-три больших приема пищи».

«Было показано, что добавки с кальцием улучшают такие симптомы, как усталость, изменения аппетита и депрессию у женщин, страдающих ПМС».

Магний

Витамин В6

Витамин Д

Витамин Е

Экстракт витекса

Экстракт мелиссы лимонной.

Тесно связанный с гормональными изменениями во время менструального цикла, ПМД может привести к перепадам настроения, вздутию живота, болезненности молочных желез и усталости. Хотя эти симптомы обычно улучшаются после начала менструации, каждый месяц ПМС может быть физически и морально утомительным.Попробовать йогу, медитацию или упражнения на осознанность, чтобы уменьшить стресс и успокоить настроение, — это всегда хорошая идея. Также важно избавиться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, поскольку они могут ухудшить симптомы.Исследования показали, что женщины, которые испытывают ПМС, имеют низкий уровень кальция в крови.Взяв под контроль свой образ жизни и исследуя натуральные добавки, вы сможете эффективно управлять симптомами ПМС и облегчать их.Ранее МедикФорум писал о признаках инфаркта.

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