Врач Алехина: питание с низким содержанием жиров увеличивает риск Альцгеймера

«Во-первых, диета с низким содержанием жиров содержит мало незаменимых жиров омега-3, что, как было показано, увеличивает риск развития деменции на одну пятую. Чтобы удалить или снизить содержание жира, вы должны заменить жир чем-то, что обычно является углеводом. Это увеличивает гликемическую нагрузку и повышает уровень глюкозы в крови. Люди среднего возраста с высоким уровнем глюкозы в крови — даже люди с верхним пределом нормы — имеют повышенную атрофию головного мозга, нарушение когнитивных функций и повышенный риск слабоумия», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Жир часто демонизируют из-за его связи с серьезными проблемами со здоровьем, начиная от высокого уровня холестерина и заканчивая сердечными заболеваниями. Однако не все жиры заслуживают такой плохой репутации.Есть две причины, по которым диета с низким содержанием жиров может увеличить риск слабоумия.Изучив 208 участников в возрасте от 64 до 93 лет, исследовательская группа оценила диету участников с помощью опросника частоты приема пищи. Кроме того, их когнитивные способности были проверены с помощью другой формы экзамена.Полученные данные свидетельствуют о том, что «разумные» режимы питания — фрукты, овощи, рыба, молочные продукты и ограниченное количество красного мяса — связаны с улучшением когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках рака.

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