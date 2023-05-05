Диетолог Пономарева назвала диету, которая снижает риск смертности на 18%

"Было показано, что здоровая диета с низким содержанием жиров является ключом к увеличению продолжительности жизни", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Уровень смертности был на 18 процентов ниже среди тех, кто в основном придерживался здоровой диеты с низким содержанием жиров, по сравнению с теми, кто меньше всего напоминал здоровую диету с низким содержанием жиров".

Хорошо известно, что то, что мы едим, играет важную роль в нашем здоровье и благополучии, а некоторые продукты, как известно, снижают или повышают риск различных заболеваний.Диета может иметь еще большее значение, даже влияя на продолжительность нашей жизни. Согласно новому исследованию определенная диета может снизить риск смертности на 18 процентов.Они также сравнили здоровую низкоуглеводную диету и нездоровую низкоуглеводную диету, но обнаружили лишь немного более низкий уровень смертности между ними.Соблюдение здоровой диеты с низким содержанием жиров и минимальным потреблением насыщенных жиров может быть эффективным подходом к здоровому старению среди людей среднего и старшего возраста. лица более старшего возраста.Чтобы придерживаться здоровой диеты с низким содержанием жиров, вам необходимо снизить потребление насыщенных жиров и увеличить потребление высококачественных углеводов и растительных белков.Насыщенные жиры содержатся в таких продуктах, какРанее МедикФорум писал о пользе селедки.

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