Невролог Ерохин: некоторые привычки помогают сохранить мозг молодым

Один из секретов долголетия – сохранение своего мозга активным и способным к обучению чему-то новому. Помогая мозгу оставаться здоровым и молодым, мы снижаем свой риск «возрастных» когнитивных проблем, об этом в беседе с «МедикФорум» сообщил невролог Владимир Ерохин. По словам врача, некоторые привычки помогают сохранить мозг молодым. По словам врача, некоторые привычки помогают сохранить мозг молодым. Невролог Ерохин посоветовал больше ходить пешком для сохранения здоровья мозга. Особенно полезными он назвал прогулки с собеседниками по общению.Дело в том, что имеющиеся данные показывают: примерно полчаса пеших прогулок в день помогают риск слабоумия на 60 процентов. Но еще более полезно для здоровья мозга ходить пешком и при этом вести общение. Такая коммуникации стимулирует определенные зоны мозга, позитивно сказывается на настроении, концентрации, внимания, обмене веществ и на сне, существенно снижает риск слабоумия.Также сохранить мозг молодым помогает ходьба по лестнице. Благодаря ей активизируется приток питающей мозг крови.Помимо этого на мозге положительно сказывается хорошее и что важно – разнообразное – питание. Различные ягоды, фрукты, овощи, клетчатка, орехи – их употребление приносит много пользы мозгу. Содержащиеся в них флавоноиды снижают риск подвергнуться когнитивным проблемам.Привычка постоянно быть занятым может перегрузить мозг, который время от времени нуждается в отдыхе. Для сохранения его здоровья важно уметь расслабляться, отключаться от дел. Необходим баланс между работой и отдыхом, констатировал невролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которые указывают на развитие деменции.

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