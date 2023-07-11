Диетолог Пономарева сравнила коровье, козье, соевое и овсяное молоко - какое полезнее?

"Начнем с того, что коровье молоко содержит «хорошее количество» белка, кальция, калия и ряда витаминов", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





«Пищевой профиль безлактозного молока идентичен профилю обычного коровьего молока».

«Подслащенные сорта содержат добавленный сахар. В соевом молоке также могут быть загустители и соль».

«Остерегайтесь овсяного молока, которое содержит подсластители, масла, загустители, эмульгаторы, стабилизаторы или консерванты».

Диетолог сравнила питательные вещества, содержащиеся в коровьем молоке, с овсяным молоком.Процесс пастеризации не оказывает большого влияния на пищевую ценность коровьего молока. Однако этот тип молока может быть трудным для переваривания, если у вас непереносимость лактозы.Это приводит нас к безлактозному молоку, которое представляет собой коровье молоко, из которого удалена лактоза (сахар) и добавлен фермент, называемый лактазой.Козье молоко, с другой стороны,Сильный вкус козьего молока может понравиться не всем.Соевое молоко, тип молока на растительной основе, производится из замоченных и измельченных соевых бобов. Подобно коровьему молоку, соевое молоко содержит белок, но содержит меньше жира и калия.Овсяное молоко, например, содержит больше клетчатки, чем другие виды растительного молока.Однако молочные продукты «обычно имеют наибольшую питательную ценность». Что касается растительного молока, то «соевое молоко ближе всего по питательным характеристикам к коровьему и козьему молоку».Ранее Медикфорум писал о пользе вишни.

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