Нутрициолог Строков назвал "дренажные" чаи и другие способы избавиться от отеков

Если вы хотите избавить сове тело от лишней жидкости, вы можете использовать различные продукты. Среди прочего, определенные чаи с травами и лекарственными растениями, такими как одуванчик, листья березы или крапива, способствуют дренажу. Но спорт на выносливость, лимфодренаж и рефлексотерапия стоп также могут ускорить этот процесс.

Избавьтесь от задержки воды с помощью лекарственных растений, упражнений и массажа

"Некоторые чаи, в частности, способствуют обезвоживанию. Здесь вы можете отведать чаи из крапивы, листьев березы, хвоща или одуванчика, среди прочего", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Лимфатическая система стимулируется массажем рефлекторных зон стопы или фасциальным валиком, который дренирует тело".

Поддержите свое тело при обезвоживании правильным питанием.Зелень также обладает обезвоживающим эффектом. Если вы любите есть салаты или супы, украсьте их большим количеством петрушки. Зелень также способствует выводу воды организма.Полезен также. Это в основном используется при большом скоплении воды в организме. С помощью специальной техники стимулируется соответствующая ткань или лимфатическая система, отвечающая за удаление тканевой жидкости.Аналогичный эффект могут иметь регулярные и. Цель здесь состоит в том, чтобы активировать кровообращение в организме с помощью движения, чтобы лишняя вода просто выводилась с потом.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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