Нутрициолог Строков назвал продукты, которые нельзя есть при чувствительности к глютену

Что вы можете и что не можете есть, если у вас непереносимость глютена, зависит от того, от какого подтипа непереносимости глютена вы страдаете.









Если у вас целиакия, вам следует строго избегать всех продуктов и продуктов, содержащих глютен. С другой стороны, если вы чувствительны к глютену, вы обычно можете переносить небольшое количество глютена или определенные продукты, содержащие глютен.

"В случае чувствительности к глютену может даже случиться так, что безглютеновая диета или диета с низким содержанием глютена ослабят симптомы в течение определенного периода времени, и вы сможете снова есть булочки, хлеб и тому подобное с глютеном, как обычно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Тем не менее, вы должны обсудить это со своим семейным врачом или диетологом.



Непереносимость глютена: вам следует избегать этих продуктов

"Это касается не только булочек, хлеба и выпечки, но и мюслей, манки, макарон и пива".

В случае непереносимости глютена изменение диеты на безглютеновую пищу является решающим фактором для контроля над симптомами.Избегайте всех продуктов, содержащихНекоторые продукты, о которых вы даже не подозреваете на первый взгляд, также могут содержать глютен. Поэтому перед использованием всегда проверяйте ингредиенты или этикетку на упаковке, чтобы убедиться, что там написано:Глютен может скрываться под ингредиентами, особенно в готовых продуктах, таких как супы, соусы, крокеты и картофель фри, а также в колбасах, сливочном сыре, чипсах и смесях специй. Однако если на упаковке написано: «без глютена», продукт можно есть без раздумий.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенной потливости.

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