Диетолог Пономарева: 4 обеда, которых следует избегать, если у вас высокий холестерин

"Однако насыщенные жиры напрямую связаны с повышенным уровнем холестерина, поэтому потребление этого типа жиров следует свести к минимуму", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Жирные куски мяса

Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги

Масло, топленое масло и сало

Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер

Сливки, сметана и мороженое

Шоколадные кондитерские изделия

Печенье, торты и пирожные.

Сэндвич с сыром

Бутерброд с ветчиной

Сосиска в тесте

Сэндвич с беконом

"Например, их суп с красным перцем чили и фасолью — это сытный обед, наполненный питательными вкусностями. Другой вариант — веганский тунец в картофеле в мундире , на приготовление которого уходит всего 15 минут".

Слишком много холестерина может блокировать кровеносные сосуды , что в основном вызвано употреблением жирной пищи. Когда кровеносный сосуд, ведущий к сердцу, блокируется, наступает сердечный приступ; когда кровеносный сосуд, ведущий к мозгу,Небольшое количество жиров является неотъемлемой частью здорового сбалансированного питания, так как они помогают организму усваивать витамины А, D и Е.Имея это в виду, есть четыре приема пищи, популярные в обеденное время, о которых люди с высоким уровнем холестерина должны подумать дважды:Итак, что может быть хорошим вариантом для обеда, если вы надеетесь снизить уровень холестерина?Диетолог рекомендует людям увеличить потребление фруктов и овощей, чтобы снизить уровень холестерина.Дополнительные частые ингредиенты должны включатьВ дополнение к диетическим корректировкам вы можете снизить уровень холестерина, больше тренируясь, отказавшись от курения и ограничив потребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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