Диетолог Пономарева: 4 обеда, которых следует избегать, если у вас высокий холестерин

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Диетолог Пономарева: 4 обеда, которых следует избегать, если у вас высокий холестерин


Соблюдение диеты может стать ключевым фактором в контроле уровня холестерина.


Слишком много холестерина может блокировать кровеносные сосуды , что в основном вызвано употреблением жирной пищи. Когда кровеносный сосуд, ведущий к сердцу, блокируется, наступает сердечный приступ; когда кровеносный сосуд, ведущий к мозгу,

Небольшое количество жиров является неотъемлемой частью здорового сбалансированного питания, так как они помогают организму усваивать витамины А, D и Е.

"Однако насыщенные жиры напрямую связаны с повышенным уровнем холестерина, поэтому потребление этого типа жиров следует свести к минимуму", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся:
  • Жирные куски мяса
  • Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги
  • Масло, топленое масло и сало
  • Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер
  • Сливки, сметана и мороженое
  • Шоколадные кондитерские изделия
  • Печенье, торты и пирожные.

Имея это в виду, есть четыре приема пищи, популярные в обеденное время, о которых люди с высоким уровнем холестерина должны подумать дважды:
  • Сэндвич с сыром
  • Бутерброд с ветчиной
  • Сосиска в тесте
  • Сэндвич с беконом
Итак, что может быть хорошим вариантом для обеда, если вы надеетесь снизить уровень холестерина?

"Например, их суп с красным перцем чили и фасолью — это сытный обед, наполненный питательными вкусностями. Другой вариант — веганский тунец в картофеле в мундире , на приготовление которого уходит всего 15 минут".



Диетолог рекомендует людям увеличить потребление фруктов и овощей, чтобы снизить уровень холестерина.



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Дополнительные частые ингредиенты должны включать орехи и семена, жирную рыбу, такую как скумбрия и лосось, а также коричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.

В дополнение к диетическим корректировкам вы можете снизить уровень холестерина, больше тренируясь, отказавшись от курения и ограничив потребление алкоголя.



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