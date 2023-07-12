Диетолог Пономарева: 4 обеда, которых следует избегать, если у вас высокий холестерин
Соблюдение диеты может стать ключевым фактором в контроле уровня холестерина.
Слишком много холестерина может блокировать кровеносные сосуды , что в основном вызвано употреблением жирной пищи. Когда кровеносный сосуд, ведущий к сердцу, блокируется, наступает сердечный приступ; когда кровеносный сосуд, ведущий к мозгу,
Небольшое количество жиров является неотъемлемой частью здорового сбалансированного питания, так как они помогают организму усваивать витамины А, D и Е.
"Однако насыщенные жиры напрямую связаны с повышенным уровнем холестерина, поэтому потребление этого типа жиров следует свести к минимуму", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся:
- Жирные куски мяса
- Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги
- Масло, топленое масло и сало
- Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер
- Сливки, сметана и мороженое
- Шоколадные кондитерские изделия
- Печенье, торты и пирожные.
Имея это в виду, есть четыре приема пищи, популярные в обеденное время, о которых люди с высоким уровнем холестерина должны подумать дважды:
- Сэндвич с сыром
- Бутерброд с ветчиной
- Сосиска в тесте
- Сэндвич с беконом
"Например, их суп с красным перцем чили и фасолью — это сытный обед, наполненный питательными вкусностями. Другой вариант — веганский тунец в картофеле в мундире , на приготовление которого уходит всего 15 минут".
Диетолог рекомендует людям увеличить потребление фруктов и овощей, чтобы снизить уровень холестерина.
Дополнительные частые ингредиенты должны включать орехи и семена, жирную рыбу, такую как скумбрия и лосось, а также коричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.
В дополнение к диетическим корректировкам вы можете снизить уровень холестерина, больше тренируясь, отказавшись от курения и ограничив потребление алкоголя.
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