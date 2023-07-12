Врач Арзамасцев: от утренних отеков помогают вода и продукты с калием

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют ее отток. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», - поделился медик с «Москвой 24».

Врач-диетолог Арзамасцев проинформировал о том, что к появлению утренних отеков часто ведет употребление на ночь продуктов с высоким содержанием соли или сахара. В свою очередь, некоторые продукты и напитки помогают быстро избавляться от утренних отеков за счет активного выведения жидкости.Например, подобным эффектом обладает вода. Арзамасцев завил, что питье достаточного количества воды является одним из способов противостоят появлению отечности.Также эффективно борются с утренними отеками калий и магний – употребление продуктов с этими микроэлементами помогает не страдать от распухшего утром лица. Врач Арзамасцев порекомендовал продукты, насыщенные калием и магнием: зелень, капуста, огурцы, сухофрукты, орехи.Ранее портал MedikForum.ru писал о способе похудения с помощью горячей воды , который предложила врач Зухра Павлова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.