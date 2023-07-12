Эндокринолог Павлова: стакан горячей воды перед обедом помогает похудеть

«Стакан горячей воды за полчаса до обеда помогает похудеть. Такой способ сродни "волшебной таблетке", поскольку вода занимает объем желудка и активизирует выработку гормона насыщения – холецистокинина», - рассказала медик.

«Борщ, щи, уха или любой овощной суп на мясном бульон помогают вырабатываться холецистокинину», - констатировала эндокринолог

Эндокринолог Павлова порекомендовала россиянам, желающим похудеть, выпивать стакан горячей воды перед обедом. Жидкость должна быть температурой до 50 градусов, употреблять ее следует за 30 минут до приема пищи.Также Павлова считает, что худеющим людям полезно есть супы. Главное условие: они не должны быть пюреобразными. В супах должны содержаться требующие пережевывания ингредиенты, больше овощей. Употребление этих блюд тоже способствует быстрому насыщению за счет выделения специфического гормона. Человек, который отдает предпочтение горячему супу, насыщается меньшим количеством пищи, подчеркнула специалистка.Врач добавила, что супы не должны быть жирными. Кроме того, они бывают противопоказаны при некоторых заболеваниях и по поводу употребления супов правильнее всего будет проконсультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям, предпочитающим кофе с молоком, следует знать о калорийности такого напитка.

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