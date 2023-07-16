Онколог Воробьев назвал симптомы рака крови - "обратитесь к врачу"

«У вас может быть кровотечение из носа или десен, длительное кровотечение из пореза, обильные менструации или кровь в моче или стуле. В очень редких случаях может быть кровоизлияние в мозг, что может вызвать неврологические симптомы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Вы можете чувствовать одышку, даже когда отдыхаете, чувствуете слабость или головокружение, а также учащенное или нерегулярное сердцебиение".

Необъяснимая потеря веса может быть симптомом рака крови, поскольку раковые клетки и реакция организма на них могут изменить обмен веществ в организме и уменьшить мышечную массу и жир.Следите за потерей веса, которая кажется необычной, исходя из вашей текущей диеты и физических упражнений.Это может происходить при низком уровне тромбоцитов, что способствует свертыванию крови.Также могут возникать петехии, крошечные возвышающиеся красные кровяные пятна под кожей, часто начинающиеся на ногах. На более темной коже они могут выглядеть темнее, чем кожа вокруг них.Это может произойти в результате аномального образования лейкоцитов в лимфатических узлах.Вы, скорее всего, заметите их в области шеи, подмышек или паха, обычно это боли, хотя некоторые люди считают, что они болят, и если внутри вашего тела есть шишки или опухоли, и они поражают такие органы, как ваши легкие, это может вызвать боль, дискомфорт.Это может быть вызвано анемией, которая представляет собой низкий уровень эритроцитов.Люди с лимфомой или лейкемией могут столкнуться с этим, хотя причина неизвестна, говорит Воробьев.Ранее МедикФорум писал о пользе нута и пшена.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.