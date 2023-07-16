Нутрициолог Строков назвал лучшие закуски для похудения

«Также очень важно, чтобы мы думали о количестве наших микроэлементов, поэтому я включаю в перекус много прекрасных свежих фруктов и овощей, которые помогут вам достичь всех этих целей», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Эта закуска не только освежает, но и обеспечивает хороший баланс белков, клетчатки и антиоксидантов".

"Вареные яйца являются отличным источником белка и необходимых питательных веществ. Они также низкокалорийны, что делает их идеальным выбором для похудения".

Многие экспресс-диеты вообще не поощряют перекусы, утверждая, что это мешает прогрессу. Тем не менее, диетологи утверждают, что перекусы на самом деле имеют решающее значение для поддержания уровня энергии в течение дня. Главное – выбрать правильные закуски, которые обеспечивают баланс белка и клетчатки.Например,Эта комбинация обеспечивает приятный хруст и хорошую дозу белка и полезных жиров.Белок в твороге помогает сохранять чувство сытости между приемами пищи, а авокадо придает кремовую текстуру и богат мононенасыщенными жирами, которые, как известно, полезны для сердца.Еще одна идея для перекуса —Процеженный йогурт с высоким содержанием белка и низким содержанием жира делает его отличным выбором для похудения. Крупные овсяные хлопья и семена чиа придают блюду приятную текстуру и являются хорошим источником клетчатки, которая способствует пищеварению и помогает дольше чувствовать себя сытым.Для тех, кто предпочитает острые закуски, врач предлагаетРанее МедикФорум писал о пользе нута.

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