Врач рассказывает о 4 закусках, которые худеющие должны есть для быстрой потери веса

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Врач рассказывает о 4 закусках, которые худеющие должны есть для быстрой потери веса


Врач по снижению веса рассказывает об идеальной закуске, которая поможет быстро избавиться от лишнего веса, а также о том, чего следует избегать.


Какие закуски важны для максимальной потери веса?

По словам эксперта, трехразового питания достаточно, чтобы оставаться сытым в течение дня, а перекусы излишни. 

«Перекусы повышают уровень инсулина между приемами пищи и, как правило, усиливают чувство голода», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Однако многим трудно сопротивляться желанию перекусить между приемами пищи. 


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Для тех, кто немного проголодался в течение дня, нутрициолог поделился четырьмя полезными закусками для похудения, некрахмалистыми овощами, сыром, ягодами и орехами.

«Старайтесь избегать перекусов, особенно в разгрузочные дни, но при необходимости съешьте немного некрахмалистых овощей, кусочек сыра или немного ягод. Кроме того, орехи являются отличным источником белка, клетчатки и микроэлементов — просто избегайте соленых или подслащенных орехов, которые могут быть более вкусными и легко переедать».

Хотя ягоды — отличная закуска, но врач предупредил, что не все фрукты созданы равными, когда дело доходит до потери веса.


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Яблоки и груши являются частью средиземноморской диеты. 

Сладкие тропические фрукты, такие как манго, ананас и дыня, содержат много сахара, и их следует избегать.

Похудевшим следует сократить потребление сахара, сладких лакомств, сладких напитков и сладких десертов, отдавая предпочтение ягодам, плитке темного шоколада.


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