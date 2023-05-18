Врач рассказывает о 4 закусках, которые худеющие должны есть для быстрой потери веса

«Перекусы повышают уровень инсулина между приемами пищи и, как правило, усиливают чувство голода», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Старайтесь избегать перекусов, особенно в разгрузочные дни, но при необходимости съешьте немного некрахмалистых овощей, кусочек сыра или немного ягод. Кроме того, орехи являются отличным источником белка, клетчатки и микроэлементов — просто избегайте соленых или подслащенных орехов, которые могут быть более вкусными и легко переедать».

Какие закуски важны для максимальной потери веса?По словам эксперта, трехразового питания достаточно, чтобы оставаться сытым в течение дня, а перекусы излишни.Однако многим трудно сопротивляться желанию перекусить между приемами пищи.Для тех, кто немного проголодался в течение дня, нутрициолог поделился четырьмя полезными закусками для похудения, некрахмалистыми овощами, сыром, ягодами и орехами.Хотя— отличная закуска, но врач предупредил, что не все фрукты созданы равными, когда дело доходит до потери веса.Яблоки и груши являются частью средиземноморской диеты.Сладкие тропические фрукты,Похудевшим следует сократить потребление сахара, сладких лакомств, сладких напитков и сладких десертов, отдавая предпочтение ягодам, плитке темного шоколада.Ранее МедикФорум писал о симптомах и причинах тромбоза.

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