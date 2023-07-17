Психиатр Каштанов назвал 3 техники, которые помогают «улучшить и продлить вашу жизнь»
Хотя регулярные физические упражнения и правильное питание являются ключом к долгой и здоровой жизни, один эксперт утверждает, что разум также может быть секретом долголетия.
"Это ваш выбор — выбирать, что вы думаете, что чувствуете и что говорите. Жизненный опыт может влиять на нас по-разному, и это нормально испытывать определенные эмоции, когда обстоятельства причиняют нам боль, например, разрыв отношений, потеря любимого человека или неудовлетворенность своей работой", - говорит врач-психиатр Михаил Каштонов специально для МедикФорум.
То, как вы справляетесь с этими эмоциями, может оказать огромное влияние на ваше психическое здоровье и вызвать физическое недомогание, если вы не остановитесь и не позаботитесь о себе.
Позитивный разговор с самим собой, чтобы приветствовать нового себя
Чтобы поощрить позитивный разговор с самим собой, говорите себе позитивные аффирмации или, проще говоря, усиливающие слова, которые регулярно напоминают вам о необходимости менять негативные мысли на позитивные.
"Примеры: я верю в себя, я доверяю себе; Я ценю себя и свои чувства, чувствую себя уверенно изнутри, доверяю своей интуиции. Прислушиваясь к своей интуиции, вы сможете более четко видеть, слышать и чувствовать вещи".
Как только вы войдете в контакт со своими эмоциями и почувствуете внутреннее удовлетворение, вы сможете начать строить более доверительные отношения с нужными людьми, и ваша уверенность и вера в себя будут процветать.
Упражнение, чтобы пробудить свой дух
Упражнения дают вам импульс умственно и физически и являются одним из ключей к улучшению и продлению вашей жизни.
Позанимайтесь в тренажерном зале, повеселитесь в танцевальном классе, прогуляйтесь на природе и найдите время, чтобы понюхать цветы, положите руки на свое любимое дерево и почувствуйте его положительные вибрации или просто послушайте пение птиц.
Якорение для расширения ваших возможностей
Якорение — это способ связать положительное воспоминание, когда вы чувствовали себя особенно счастливым, расслабленным или позитивным, с физическим действием.
"Это позволяет вам привнести энергию воспоминаний в настоящий момент, чтобы помочь вам чувствовать себя хорошо. Вспомните время, когда вы чувствовали себя счастливым и уверенным, представьте свое окружение и людей, с которыми вы были. Затем сожмите вместе большой и указательный пальцы одной руки".
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