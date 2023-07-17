Флеболог Авакян: руки летом могут отекать от болезней и недостатка воды
Хирург-флеболог Армен Авакян: одной из причин отека рук является сердечная недостаточность.
Флеболог Авакян затронул в интервью тему отека рук летом и заявил, что одним из распространенных факторов этого состояния является недостаток воды, употребляемой в течение дня.
«Если человек пьет недостаточно жидкости летом, то организм может начать задерживать воду, и это приводит к отекам», - объяснил специалист, беседуя с «АиФ».
Армен Авакян добавил, что длительное пребывание на жаре особенно сильно влияет на подверженность отекам летом, так как при воздействии тепла происходит расширение сосудов, чтобы увеличился кровоток для обеспечения охлаждения организма. Подобное изменение может вызывать задержку жидкости в тканях.
Также отек рук возможен из-за болезни сердца.
«Руки могут отекать у пациентов с сердечной недостаточностью», - констатировал специалист.
Что советует врач для профилактики отеков летом:
- пить достаточно чистой воды
- не находиться подолгу под солнцем
- делать упражнения, ходить пешком, двигаться
- придерживаться сбалансированного питания, следить за количеством сахара и соли
- делать массажи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Армен Авакян
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хирург-флеболог
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