Флеболог Авакян: руки летом могут отекать от болезней и недостатка воды

«Если человек пьет недостаточно жидкости летом, то организм может начать задерживать воду, и это приводит к отекам», - объяснил специалист, беседуя с «АиФ».

«Руки могут отекать у пациентов с сердечной недостаточностью», - констатировал специалист.

пить достаточно чистой воды

не находиться подолгу под солнцем

делать упражнения, ходить пешком, двигаться

придерживаться сбалансированного питания, следить за количеством сахара и соли

делать массажи.

Флеболог Авакян затронул в интервью тему отека рук летом и заявил, что одним из распространенных факторов этого состояния является недостаток воды, употребляемой в течение дня.Армен Авакян добавил, что длительное пребывание на жаре особенно сильно влияет на подверженность отекам летом, так как при воздействии тепла происходит расширение сосудов, чтобы увеличился кровоток для обеспечения охлаждения организма. Подобное изменение может вызывать задержку жидкости в тканях.Также отек рук возможен из-за болезни сердца.Что советует врач для профилактики отеков летом:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью мороженое.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.