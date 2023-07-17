Онколог Черных: при развитии рака желудка меняется вкус у любимой еды

«Когда люди замечают, что любимая еда внезапно перестает быть вкусной, нужно обязательно наблюдать, как долго длится это чувство и состояние – если долго, то нужно проверяться. Кроме того, многие пациенты с раком желудка сообщают, что у них внезапно появилось отвращение к каким-то продуктам и напиткам за несколько месяцев до постановки диагноза», - сообщил специалист.

«Изжога может быть и признаком, и триггером рака желудка. Она приводит к изменению клеток слизистой оболочки, которые могут переродиться в злокачественные из-за постоянного раздражения», - поделился онколог.

Проблемы с глотанием пищи и жидкостей.

Регулярное чувство распирания после еды.

Неприятный запах изо рта при хорошей гигиене.

Необъяснимая усталость, потеря энергии.

Непреднамеренная потеря веса.

Необычно темный дегтеобразный стул.

Онколог Черных рассказал в беседе с «МедикФорум», что при раке желудка нередко происходит потеря вкуса у любимой еды.Кроме того, на серьезное заболевание желудка может указывать периодически повторяющееся или стойкое чувство давления в верхней части живота. По словам Черных, из-за такого ощущения давления человек может испытывать дискомфорт после еды или питья, а также при отрыжке.Еще замечено, что в случае рака желудка после еды часто возникает тошнота, добавил эксперт. Если тошнота или боли в желудке сопровождаются метеоризмом, который иногда бывает болезненным, нужно обязательно обратиться к врачу для проверки, подчеркнул он.Другой опасный сигнал – это постоянная изжога.Другие возможные симптомы рака желудка, проявление которых не должно оставаться без внимания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки рук.

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