Онколог Серяков: рак простаты может бессимптомно развиваться в ней годами

1 858 Фото: https://unsplash.com/photos/OnsaUYoFMtA
мужчина

После 45 лет мужчинам следует регулярно проходить обследование состояния своих органов таза.

Онколог Александр Серяков рассказал в интервью о проблеме обнаружения рака предстательной железы – одного из распространенных типов «мужских» злокачественных опухолей. По словам профессора Серякова, этот рак относится к тем заболеваниям, которые принято называть «тихими убийцами». Рак простаты может бессимптомно развиваться в ней годами, сохраняясь в границах железы.

«Рак предстательной железы обычно развивается медленно и может оставаться в пределах железы в течение нескольких месяцев или даже лет», - сообщил онколог «Известиям».

Со временем, когда опухоль, безнаказанно растущая без лечения, прибавляет в размере и начинает оказывать давление на близкие органы. Во многих случаях именно на этой стадии мужчины сталкиваются с неприятными симптомами и задумываются об обращении к врачу.

Онколог Серяков: по укусам комаров можно определить будущий рак


Онколог Серяков назвал признаки, указывающие на возможный рак простаты.
  • Различные нарушения мочеиспускания.
  • Боли в нижней части живота.
  • Боли в зоне паха, поясницы.
  • Нарушения эрекции.
  • Чувство давления в ректальной области.
  • Следы крови в моче.
Александр Серяков отметил, что риск возникновения рака предстательной железы у мужчин серьезно увеличивается в возрасте старше 45 лет. Кроме того, на подверженности ему влияют наследственность, малоподвижность и ожирение, болезни органов таза. Онколог порекомендовал мужчинам по мере приближения их возраста к 50 годам сдавать необходимые анализы для проверки на этот рак.

Онколог Серяков назвал две противораковые прививки


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рассказали о способности сыра тофу защищать от развития рака груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Серяков
Александр Серяков
Здоровье
онколог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
Читать MedikForum.ru в
Онколог Серяков назвал причины рака, известные врачам
Врач Серяков предупредил о канцерогенных продуктах в рационе россиян
Онколог Серяков: насыщение и тяжесть от небольших порций еды могут указывать на рак
Теги : рак простаты, признаки рака, Александр Серяков