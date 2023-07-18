Онколог Серяков: рак простаты может бессимптомно развиваться в ней годами

«Рак предстательной железы обычно развивается медленно и может оставаться в пределах железы в течение нескольких месяцев или даже лет», - сообщил онколог «Известиям».

Различные нарушения мочеиспускания.

Боли в нижней части живота.

Боли в зоне паха, поясницы.

Нарушения эрекции.

Чувство давления в ректальной области.

Следы крови в моче.

Онколог Александр Серяков рассказал в интервью о проблеме обнаружения рака предстательной железы – одного из распространенных типов «мужских» злокачественных опухолей. По словам профессора Серякова, этот рак относится к тем заболеваниям, которые принято называть «тихими убийцами». Рак простаты может бессимптомно развиваться в ней годами, сохраняясь в границах железы.Со временем, когда опухоль, безнаказанно растущая без лечения, прибавляет в размере и начинает оказывать давление на близкие органы. Во многих случаях именно на этой стадии мужчины сталкиваются с неприятными симптомами и задумываются об обращении к врачу.Онколог Серяков назвал признаки, указывающие на возможный рак простаты.Александр Серяков отметил, что риск возникновения рака предстательной железы у мужчин серьезно увеличивается в возрасте старше 45 лет. Кроме того, на подверженности ему влияют наследственность, малоподвижность и ожирение, болезни органов таза. Онколог порекомендовал мужчинам по мере приближения их возраста к 50 годам сдавать необходимые анализы для проверки на этот рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рассказали о способности сыра тофу защищать от развития рака груди.

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