Онколог Серяков: рак простаты может бессимптомно развиваться в ней годами
После 45 лет мужчинам следует регулярно проходить обследование состояния своих органов таза.
Онколог Александр Серяков рассказал в интервью о проблеме обнаружения рака предстательной железы – одного из распространенных типов «мужских» злокачественных опухолей. По словам профессора Серякова, этот рак относится к тем заболеваниям, которые принято называть «тихими убийцами». Рак простаты может бессимптомно развиваться в ней годами, сохраняясь в границах железы.
«Рак предстательной железы обычно развивается медленно и может оставаться в пределах железы в течение нескольких месяцев или даже лет», - сообщил онколог «Известиям».
Со временем, когда опухоль, безнаказанно растущая без лечения, прибавляет в размере и начинает оказывать давление на близкие органы. Во многих случаях именно на этой стадии мужчины сталкиваются с неприятными симптомами и задумываются об обращении к врачу.
Онколог Серяков назвал признаки, указывающие на возможный рак простаты.
- Различные нарушения мочеиспускания.
- Боли в нижней части живота.
- Боли в зоне паха, поясницы.
- Нарушения эрекции.
- Чувство давления в ректальной области.
- Следы крови в моче.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рассказали о способности сыра тофу защищать от развития рака груди.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Серяков
Здоровье
онколог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
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