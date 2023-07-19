Эндокринолог Гуреева назвала идеальное время завтрака, которое снижает риск диабета

"Исследование показало, что у людей, которые завтракали после 9 утра, риск развития диабета 2 типа был на 59% выше, чем у тех, кто завтракал до 8 утра", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Мы знаем, что время приема пищи играет ключевую роль в регулировании циркадных ритмов и контроле уровня глюкозы и липидов, но лишь в нескольких исследованиях изучалась взаимосвязь между временем приема пищи или голоданием и диабетом 2 типа".

Диабет 2 типа встречается гораздо чаще, чем 1 тип, на его долю приходится около 90 процентов случаев.Предыдущие исследования подтвердили связь между нездоровым питанием и диабетом, но не связь между временем приема пищи и состоянием.В рамках исследования исследователи из Франции и Испании проанализировали данные о 103 312 взрослых, чтобы установить связь между частотой и временем приема пищи и заболеваемостью диабетом 2 типа.Важно отметить, что риск развития заболевания был значительно выше в группе людей, которые регулярно завтракали после 9 утра, по сравнению с теми, кто завтракал до 8 утра.Биологически это имеет смысл, поскольку известно, что пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов, а также на уровень инсулина. Они также определилиРанее МедикФорум писал о том, как сократить калорийность рациона.

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