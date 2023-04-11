Эндокринолог Гуреева назвала диету, которая помогает снизить риск диабета 2 типа

«Соблюдение ограниченной по времени диеты с прерывистым голоданием может помочь снизить вероятность развития диабета 2 типа. Люди, которые голодали три дня в неделю, питаясь в эти дни только между 8:00 и 12:00, показали большую толерантность к глюкозе через шесть месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты. Участники, которые придерживались прерывистой диеты, были более чувствительны к инсулину, а также испытали большее снижение липидов в крови, чем те, кто придерживался низкокалорийной диеты», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа — серьезное заболевание, изменяющее жизнь человека, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. В отличие от диабета 1 типа, точная причина которого неизвестна, диабет 2 типа может быть вызван рядом факторов. К ним относятся избыточный вес, недостаточная физическая активность и семейная история.Диета также может быть движущей силой диагноза: следует избегать продуктов с высоким содержанием жира, холестерина и калорий. То, что вы едите, также может помочь людям с диабетом справиться со своим заболеванием, и пациентам часто советуют придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и уменьшить потребление сахара, соли и жиров. Теперь исследование показало, что определенный тип диеты может снизить риск развития диабета 2 типа.Ключевым фактором может быть постная диета, ориентированная на прием пищи в начале дня.Результаты помогут определить будущее лечение и профилактику диабета.Ранее МедикФорум писал о вреде некоторых супов.

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