Невролог Алехина: постоянная усталость является признаком дефицита важного витамина

"Это может быть сигналом дефицита витамина B12, распространенного состояния с различными последствиями для организма", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Усталость, мурашки по коже и потеря веса являются общими показателями. У некоторых людей развивается дефицит из-за недостаточного поступления витамина B12 с пищей".





быстрое дыхание или одышка

головные боли

расстройство желудка

потеря аппетита

учащенное сердцебиение

проблемы со зрением

чувство слабости или усталости

диарея

болезненный или красный язык (иногда с язвами во рту)

проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения).

Вас тяготит постоянная усталость? Это может быть больше, чем просто усталость от долгого рабочего дня.Витамин B12 жизненно важен для многих функций организма. Он не только поддерживает здоровье вашей крови и нервных клеток, но также играет решающую роль в предотвращении анемии, состояния, которое может вызвать у вас чувство усталости и слабости.Ключевым моментом является распознавание симптомов дефицита витамина B12.Диета, включающая мясо, рыбу и молочные продукты, обычно обеспечивает достаточное количество витамина B12. Однако у тех, кто не употребляет эти продукты регулярно, может возникнуть дефицит. Если вы испытываете симптомы анемии, вызванной дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, рекомендуется проконсультироваться с врачом общей практики.Эти состояния часто можно диагностировать на основании симптомов и результатов анализа крови. Очень важно как можно скорее поставить диагноз и начать лечение.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

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