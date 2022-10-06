Невролог Алехина назвала продукт, который сохраняет здоровье мозга

"Согласно полученным данным, люди могут улучшить словесное обучение и память даже при небольшом количестве омега-3, содержащихся в холодноводных рыбах, таких как треска, лосось и сардины. Наличие даже умеренного количества омега-3 в эритроцитах было связано с лучшей структурой мозга и когнитивной функцией среди здоровых добровольцев в возрасте от 40 до 50 лет", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Доказательства последовательно указывают на то, что низкое потребление морских омега-3 увеличивает риск многочисленных когнитивных проблем. Новое исследование, однако, предполагает, что мозг нуждается в удивительно небольших количествах для улучшения различных аспектов работы мозга.Результаты также показывают, что более высокий индекс омега-3 был связан с большими объемами гиппокампа. Сохранение объемов в этой части мозга коррелировало с более высокими показателями вербального обучения и памяти в предыдущих исследованиях. Большой гиппокамп также связан с долговременной пространственной памятью и может быть сохранен при регулярных упражнениях.Еще одним ключевым открытием стало то, что потребление большего количества омега-3 коррелирует с лучшим абстрактным мышлением или способностью понимать сложные концепции с помощью логического мышления. Это позволяет человеку мыслить по-новому и быстро решать новую и незнакомую информацию.Ранее МедикФорум писал о добавке, которая вызывает рак.