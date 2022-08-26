Деменция: 16-минутный бег босиком улучшает рабочую память
Исследования показали, что бег босиком менее чем за двадцать минут может улучшить рабочую память — то, что ухудшается при слабоумии.
Хорошо задокументировано, что различные упражнения, такие как бег или ходьба, могут уменьшить ранние симптомы деменции, такие как рабочая память.
Однако как утверждает врач-невролог Александра Алехина, можно увеличить пользу от занятий, сняв обувь и носки перед пробежкой.
Деменция характеризуется потерей таких функций мозга, как память и мышление, до такой степени, что это мешает повседневной жизни. Но прошлые исследования показали, что упражнения могут помочь уменьшить симптомы. Бег, например, может помочь здоровью мозга и сердца.
"Вот почему страдающим этим заболеванием рекомендуется продолжать заниматься спортом, если они в состоянии, хотя не существует правильного количества упражнений. Некоторые исследования показали, что бег связан с созданием белка под названием катепсин B, который может улучшить память. Польза бега или быстрой ходьбы для улучшения памяти увеличивается, когда вы делаете это босиком. Участники исследования, которые бегали босиком, справлялись с тестами на память на 16% лучше, чем участники в обуви", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Объяснение исследователей заключается в том, что при беге босиком требуется больше внимания, чтобы избежать потенциально опасных объектов под ногами. Исследование проводилось не на людях с деменцией, а это означает, что влияние на рабочую память у страдающих может быть разным.
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