Деменция: 16-минутный бег босиком улучшает рабочую память

"Вот почему страдающим этим заболеванием рекомендуется продолжать заниматься спортом, если они в состоянии, хотя не существует правильного количества упражнений. Некоторые исследования показали, что бег связан с созданием белка под названием катепсин B, который может улучшить память. Польза бега или быстрой ходьбы для улучшения памяти увеличивается, когда вы делаете это босиком. Участники исследования, которые бегали босиком, справлялись с тестами на память на 16% лучше, чем участники в обуви", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хорошо задокументировано, что различные упражнения, такие как бег или ходьба, могут уменьшить ранние симптомы деменции, такие как рабочая память.Однако как утверждаетДеменция характеризуется потерей таких функций мозга, как память и мышление, до такой степени, что это мешает повседневной жизни. Но прошлые исследования показали, что упражнения могут помочь уменьшить симптомы. Бег, например, может помочь здоровью мозга и сердца.Объяснение исследователей заключается в том, что при беге босиком требуется больше внимания, чтобы избежать потенциально опасных объектов под ногами. Исследование проводилось не на людях с деменцией, а это означает, что влияние на рабочую память у страдающих может быть разным.Ранее МедикФорум писал о том, как выглядеть моложе.