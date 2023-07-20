Онколог Воробьев делится самыми ранними признаками рака поджелудочной железы

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Онколог Воробьев делится самыми ранними признаками рака поджелудочной железы


Лишь пять процентов больных раком поджелудочной железы выживают в течение 10 и более лет после постановки диагноза.


Раннее выявление является ключом к лечению любого типа рака.

Однако один врач заявил, что это еще более верно в отношении рака поджелудочной железы из-за его уровня смертности. Симптомы рака поджелудочной железы трудно обнаружить или их легко принять за другие проблемы со здоровьем.

У кого наблюдаются изменения в привычках кишечника, обратиться к врачу.

"Это может быть либо запор, либо диарея - в основном все, что не является нормальным для вас, но начинает происходить часто, не следует игнорировать", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Доктор также предупредил о болях в животе или пояснице. Это может произойти, если опухоль давит на позвоночник. Он объяснил, что может чувствовать себя хуже, когда лежит, и лучше, когда наклоняется вперед.



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Хотя это не обязательно означает, что у вас рак поджелудочной железы, все же важно проверить его у врача, сказал он.

"Другие ранние признаки рака поджелудочной железы, о которых следует знать, включают внезапную потерю веса, утомляемость и желтуху. Помимо этих симптомов, некоторые люди могут также испытывать расстройство желудка после еды или изменения в их способности переваривать пищу".

Другие, менее распространенные симптомы могут включать:
  • Сгустки крови
  • Депрессия
  • Отек лица и тела.
Если вы испытываете какие-либо симптомы, вам следует поговорить с врачом.



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