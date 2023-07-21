Диетолог Пономарева: интервальное голодание помогает "отрегулировать метаболизм"

Пример интервального голодания: ыы голодаете более 16 часов, а затем у вас есть 8-часовое окно приема пищи. Это означает, например, что вы последний раз едите в 8 часов вечера, а затем голодаете до 12 часов следующего утра.









Этот интервал дает вашему телу достаточно времени, чтобы сжечь жир и создать положительные изменения в вашем метаболизме.

Вот как найти идеальную продолжительность прерывистого голодания

"Интервальное голодание предлагает вам множество вариантов структурирования времени приема пищи и, таким образом, оказывает положительное влияние на ваше здоровье", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФороум.

"Выберите метод прерывистого голодания, который лучше всего соответствует вашему образу жизни и потребностям".

"Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или вы не уверены, лучше всего поговорить со своим врачом или диетологом".

Помимо популярного интервального голодания 16:8, существуют и другие варианты, такие как голодание 14:10, 18:6 и 20:4. Первая цифра показывает, как долго вы должны голодать, а вторая цифра — сколько часов вы можете что-то есть.- если вы чувствуете себя некомфортно во время голодания, вы можете сократить период голодания или начать с более мягкой модели.Используйте время между приемами пищи, чтобы придерживаться сбалансированной и питательной диеты.Ранее МедикФорум писал о патологии щитовидной железы.

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