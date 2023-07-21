Стоматолог Шавров: неприятный запах изо рта часто вызывают гингивит и пародонтит

«Причиной появления не только неприятного запаха изо рта, но и привкуса гноя во рту могут быть проблемы с деснами – гингивит и пародонтит. Иногда эти болезни развиваются незаметно, и их выдает лишь металлический привкус крови, улавливаемый чувствительными вкусовыми рецепторами», - поделился Шавров в беседе с «Лентой.ру».

«Подобные проблемы в 90 процентах случаев возникают из-за плохой гигиены. Также на здоровье влияет наследственность», - заявил Дмитрий Шавров.

Стоматолог-пародонтолог Дмитрий Шавров сообщил в интервью, что плохой запах изо рта может быть симптомом таких серьезных заболеваний ротовой полости как гингивит и пародонтит. Также люди с этими патологиями могут ощущать металлический привкус.Также он указал на другое заболевание, при котором начинает неприятно пахнуть изо рта – периодонтит с гноем. При постоянном выделении гноя происходит его проглатывание, что влияет на вкус пищи, ухудшает состояние ЖКТ, а также общее состояние человека.Кандидоз в ротовой полости – еще одна возможная причина отталкивающего запаха изо рта. В его случае тоже может произойти изменение вкусовых ощущений, к тому же на языке возникает слой налета, язык подвергается зуду и жжению.Он посоветовал всегда обращаться к стоматологам при появлении каких-либо проблем с полостью рта, а также раз в полгода осуществлять профессиональную гигиену ротовой полости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какими бывают отеки при болезнях сердца и печени.

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