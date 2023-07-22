Онколог Воробьев назвал 4 признака рака поджелудочной железы, которые появляются в унитазе

«Мы все знаем, на что похожа наша нормальная привычка к опорожнению кишечника, и это действительно варьируется от человека к человеку, но если вы заметили, что мочитесь реже или чаще, или страдаете от жидкого, жидкого, жирного стула или запоров, это требует дополнительной оценки. Нормальный стул коричневый — если ваш стул становится бледным, имеет беловатый цвет или стул жирный и его трудно смыть, это требует расследования», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Стойкое изменение вашего обычного режима работы кишечника — ищите изменения, отмеченные в течение трехнедельного периода, которые не улучшаются.

Запор – затрудненный стул, твердый и комковатый.

Диарея – жидкий стул, возникающий три раза в день и чаще.

Стул бледного цвета – цвет замазки, беловатый, жирный стул, который трудно смыть.

"Рак поджелудочной железы нарушает выработку и секрецию этих ферментов в кишечнике".





Ключевым моментом в этом процессе является способность обнаруживать контрольные признаки.Все, от консистенции до цвета вашего стула, может содержать подсказки.Помимо признаков, которые появляются в туалете, рак поджелудочной железы может также вызывать такие признаки, как боль в животе и вздутие живота.Причина, по которой многие симптомы влияют на ваш живот и связанные с ним процессы, сводится к тому, что поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении.Она производит такие ферменты, как амилаза, расщепляющая углеводы, липаза, расщепляющая жир, и протеаза, расщепляющая белок.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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