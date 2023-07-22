Онколог Воробьев назвал 4 признака рака поджелудочной железы, которые появляются в унитазе
У рака поджелудочной железы самая низкая выживаемость среди всех распространенных видов рака. Это мрачное заявление подчеркивает важность ранней диагностики для улучшения результатов выживания.
Ключевым моментом в этом процессе является способность обнаруживать контрольные признаки.
«Мы все знаем, на что похожа наша нормальная привычка к опорожнению кишечника, и это действительно варьируется от человека к человеку, но если вы заметили, что мочитесь реже или чаще, или страдаете от жидкого, жидкого, жирного стула или запоров, это требует дополнительной оценки. Нормальный стул коричневый — если ваш стул становится бледным, имеет беловатый цвет или стул жирный и его трудно смыть, это требует расследования», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Все, от консистенции до цвета вашего стула, может содержать подсказки.
Поэтому Воробьев рекомендовал обращать внимание на следующие четыре признака:
- Стойкое изменение вашего обычного режима работы кишечника — ищите изменения, отмеченные в течение трехнедельного периода, которые не улучшаются.
- Запор – затрудненный стул, твердый и комковатый.
- Диарея – жидкий стул, возникающий три раза в день и чаще.
- Стул бледного цвета – цвет замазки, беловатый, жирный стул, который трудно смыть.
Причина, по которой многие симптомы влияют на ваш живот и связанные с ним процессы, сводится к тому, что поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении.
Она производит такие ферменты, как амилаза, расщепляющая углеводы, липаза, расщепляющая жир, и протеаза, расщепляющая белок.
"Рак поджелудочной железы нарушает выработку и секрецию этих ферментов в кишечнике".
Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий