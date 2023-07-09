Онколог Воробьев назвал 5 признаков четырех видов рака в вашем стуле

"Выявление любых тревожных изменений на ранней стадии может означать разницу между тем, чтобы позволить раку ускользнуть из поля зрения и быстро выявить заболевание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Стул черного или темно-красного цвета с кровавым поносом

Изменения в вашем стуле (например, более мягкий стул, диарея или запор, что необычно для вас)

Необходимость испражняться чаще или реже

Часто чувствуете, что вам нужно испражниться, даже если вы только что были в туалете

Кровотечение из анального отверстия.

Колоректальный рак

Рак прямой кишки

Рак поджелудочной железы

Рак желудочно-кишечного тракта

«Анемия, возникающая в результате хронической кровопотери из желудочно-кишечного тракта, может быть распространенным симптомом при различных видах рака желудочно-кишечного тракта».

Ваш стул может предупредить вас о многих различных проблемах со здоровьем. От воспалительных заболеваний кишечника до рака, консистенция и цвет вашего стула могут быть важными предупреждающими знаками, которые вы не должны игнорировать.Хотя эти изменения могут указывать на множество доброкачественных состояний, они также могут быть признаком колоректального, анального рака, рака поджелудочной железы или желудочно-кишечного тракта.Этот тип рака часто вызывает стойкие изменения в работе кишечника, постоянную боль в животе, необъяснимую потерю веса и анемию.Помимо изменений в стуле, рак прямой кишки также может вызывать постоянную анальную боль, дискомфорт и зуд в анальной области.Этот тип рака характеризуется бледным и жирным стулом, который трудно смывать. Вы также можете испытывать необъяснимую потерю веса и постоянную боль или дискомфорт в животе.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках рака поджелудочной железы.

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