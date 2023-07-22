Диетолог Пономарева рассказала как худеть, чтобы не обвисла кожа

"Сюда входят такие движения, как приседания, выпады, толчки бедрами, подъемы на ступеньки, становая тяга и ягодичные мостики, которые помогают нарастить и привести в тонус мышцы ягодиц. Нежирные источники белка, много фруктов и овощей, цельнозерновые продукты и полезные жиры должны потребляться для достижения целей и обеспечения организма необходимыми питательными веществами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Быстрая потеря веса невозможна только с помощью физических упражнений , хотя это возможно при соблюдении очень низкокалорийной диеты или использовании других средств, которые ускоряют процесс.Быстрая потеря веса может иметь негативные последствия для вашего здоровья и может привести к потере мышечной массы вместо потери жира. Один из самых простых способов — это сосредоточиться на поддержании мышечной массы с помощью регулярных упражнений.Врач-диетолог рекомендовала сочетать сердечно-сосудистые упражнения, такие как бег, езда на велосипеде или плавание, с разнообразной программой силовых тренировок.Они имеют решающее значение для тонуса мышц, хотя они будут эффективны только при правильном режиме тренировок. В дополнение к здоровой пище, питье большого количества воды является еще одной обязательной диетой для людей, которые активно худеют.Помните, что и потеря веса, и тонус мышц требуют времени и последовательности, поэтому важно ставить перед собой реалистичные цели и придерживаться последовательного режима, чтобы увидеть долгосрочные результаты, утверждает Пономарева.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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