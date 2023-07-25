Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов помогают справиться с постоянной тягой к еде

1. Богаты белком: яйца

"Лучше всего начать день с омлета или цельнозернового хлеба с вареным яйцом. Таким образом, тяга даже не возникает", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Авокадо содержит полезные жиры

"Исследование показало, что у испытуемых, которые съедали половину фрукта в день, был значительно меньший риск избыточного веса и образования жира на животе".

3. Льняное семя

4. Имбирь

"Совет: пейте воду с несколькими кусочками имбиря и небольшим количеством лимона между приемами пищи Этот напиток утоляет голод, пробуждает и очень полезен".

5. Против тяги к сладкому: перец чили

Ощущение, что съел много, но все еще не наелся – кто этого не знает? В некоторые дни вы более голодны, чем в другие, это совершенно нормально.Вместо шоколада, чипсов или других пищевых грехов лучше перекусить этими пятью полезными, сытными продуктами.Яйца содержат витамины и большое количество белка, которые обеспечивают чувство сытости в течение длительного времени.Хотя авокадо содержит относительно много жира и калорий, они насыщают вас надолго. Фермент липаза, содержащаяся во фруктах, обеспечивает хорошее пищеварение и способствует снижению веса.Льняное семя содержит много полезной клетчатки, которая поддерживает здоровое пищеварение. В отличие от других пищевых продуктов, они особенно долго остаются в толстой кишке, потому что впитывают воду и там набухают.Слегка острый вкус имбиря обуздывает аппетит — за это в том числе отвечает гормон лептин, содержащийся в корне. Также много витамина С, который стимулирует кровообращение, укрепляет иммунную систему и способствует кровообращению.Употребление острой пищи также сжигает больше калорий и стабилизирует уровень сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.