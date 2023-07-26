Врач Андреева: 3 признака диабета 2 типа, которые проявляются до постановки диагноза

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Врач Андреева: 3 признака диабета 2 типа, которые проявляются до постановки диагноза


Диабет 2 типа становится все более распространенным из-за все более нездорового питания и малоподвижного образа жизни, что приводит к увеличению веса населения.


«На ранних стадиях диабет 2 типа протекает бессимптомно и обычно обнаруживается при обычном анализе крови. Это может иметь большую продолжительность до постановки диагноза и связано с признаками метаболического синдрома», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Метаболический синдром относится к трилогии повышенного артериального давления и холестерина, а также к «центральному ожирению».

Размер талии 34 дюйма или более у женщин свидетельствует о центральном ожирении; для мужчин это измерение 40 дюймов и больше.

«Позже развиваются типичные симптомы, включая чрезмерное выделение мочи, жажду, молочницу, вялость, помутнение зрения и потерю веса».


Существуют огромные последствия для здоровья, связанные с неконтролируемым высоким уровнем сахара в крови.

Плохо контролируемый диабет может привести к:
  • Проблемы со зрением
  • Проблемы с нервами
  • Поражение почек
  • Сердечные приступы


Диабет 2 типа: возраст постановки диагноза определяет риск серьезных осложнений


Поскольку диабет 2 типа может присутствовать в течение пяти лет до его появления, при постановке диагноза могут присутствовать осложнения. Поэтому ранняя диагностика и оптимальное лечение могут помочь избежать или, по крайней мере, отсрочить осложнения.


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