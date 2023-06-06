Невролог Алехина назвала 6 признаков инсульта, о которых вы могли не знать

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Невролог Алехина назвала 6 признаков инсульта, о которых вы могли не знать


Эксперт раскрывает симптомы, на которые следует обратить внимание, о которых вы, возможно, не знаете.


Большинству людей знакома симптомы инсульта, на которые следует обратить внимание:

  • Лицевая слабость
  • Слабость рук
  • Проблемы с речью.
Однако есть и другие признаки инсульта.

«Люди, у которых развивается афазия или дисфазия [трудности с пониманием языка], будут путать слова. Следовательно, пострадавшее лицо «может быть не в состоянии ничего сказать или ничего понять», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Одним из других признаков, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до инсульта, является внезапная потеря памяти. В положении сидя или лежа инсульт может привести к онемению конечностей, однако этот симптом сам по себе не является признаком инсульта.


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"Расплывчатое зрение или полная потеря зрения — еще один менее известный симптом инсульта".

То же самое и с трудностями при глотании, но, опять же, это «очень, очень редко является признаком инсульта само по себе». Если есть кровотечение в пространстве вокруг мозга, может возникнуть внезапная и сильная головная боль.

Даже внезапное головокружение, если оно сопровождается двоением в глазах, слабостью или неуклюжестью и внезапной невнятной речью, может быть признаком инсульта.

Альтернативные признаки инсульта
  • Внезапная потеря памяти
  • Онемение конечностей
  • Размытое зрение
  • Затруднение глотания
  • Внезапная сильная головная боль
  • Головокружение.


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