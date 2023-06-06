Невролог Алехина назвала 6 признаков инсульта, о которых вы могли не знать

Лицевая слабость

Слабость рук

Проблемы с речью.

«Люди, у которых развивается афазия или дисфазия [трудности с пониманием языка], будут путать слова. Следовательно, пострадавшее лицо «может быть не в состоянии ничего сказать или ничего понять», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Расплывчатое зрение или полная потеря зрения — еще один менее известный симптом инсульта".





Внезапная потеря памяти

Онемение конечностей

Размытое зрение

Затруднение глотания

Внезапная сильная головная боль

Головокружение.

Большинству людей знакома симптомы инсульта, на которые следует обратить внимание:Однако есть иОдним из других признаков, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до инсульта, является внезапнаяВ положении сидя или лежа инсульт может привести коднако этот симптом сам по себе не является признаком инсульта.То же самое и с трудностями при глотании, но, опять же, этоЕсли есть кровотечение в пространстве вокруг мозга, может возникнуть внезапная иДаже внезапноеесли оно сопровождаетсяможет быть признаком инсульта.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах.

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