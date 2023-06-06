Невролог Алехина назвала 6 признаков инсульта, о которых вы могли не знать
Эксперт раскрывает симптомы, на которые следует обратить внимание, о которых вы, возможно, не знаете.
Большинству людей знакома симптомы инсульта, на которые следует обратить внимание:
- Лицевая слабость
- Слабость рук
- Проблемы с речью.
«Люди, у которых развивается афазия или дисфазия [трудности с пониманием языка], будут путать слова. Следовательно, пострадавшее лицо «может быть не в состоянии ничего сказать или ничего понять», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Одним из других признаков, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до инсульта, является внезапная потеря памяти. В положении сидя или лежа инсульт может привести к онемению конечностей, однако этот симптом сам по себе не является признаком инсульта.
"Расплывчатое зрение или полная потеря зрения — еще один менее известный симптом инсульта".
То же самое и с трудностями при глотании, но, опять же, это «очень, очень редко является признаком инсульта само по себе». Если есть кровотечение в пространстве вокруг мозга, может возникнуть внезапная и сильная головная боль.
Даже внезапное головокружение, если оно сопровождается двоением в глазах, слабостью или неуклюжестью и внезапной невнятной речью, может быть признаком инсульта.
Альтернативные признаки инсульта
- Внезапная потеря памяти
- Онемение конечностей
- Размытое зрение
- Затруднение глотания
- Внезапная сильная головная боль
- Головокружение.
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