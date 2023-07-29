Неврлог Алехина: потребление «правильного белка» снижает риск инсульта на 27%





«Недавний обзор 2023 года и метаанализ 40 клинических испытаний сравнили влияние шести различных диет на сердечно-сосудистый риск — инсульт, сердечный приступ и смерть. Средиземноморская диета оказалась на первом месте», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Ешьте правильный белок. Выбирайте нежирное мясо, птицу и рыбу. Избегайте жирного мяса и обработанного мяса. Сократите потребление мяса и увеличьте количество растительного белка в своем рационе».

«Ешьте белок при каждом приеме пищи — диета с высоким содержанием белка помогает снизить кровяное давление».

Инсульты представляют собой опасные для жизни неотложные состояния, возникающие при прекращении кровоснабжения головного мозга.Это может быть связано с разрывом кровеносного сосуда в головном мозге, но в большинстве случаев это вызвано тромбом. Если не лечить немедленно, инсульт может оказаться смертельным. Как и многие состояния здоровья, диета может сыграть огромную роль в вероятности возникновения инсульта.Например, известно, что продукты с высоким содержанием соли повышают кровяное давление и повышают риск инсульта, а также сердечного приступа. Ключом к снижению риска инсульта является здоровое питание и здоровый образ жизни. Диета имеет значение.Невролог посоветовала изменить тип белка, который вы едите.В одном исследовании было подсчитано, что замена одного блюда из красного мяса курицей снижает риск инсульта на 27 процентов, рыбы — на 17 процентов и орехов — на 17 процентов.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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