Неврлог Алехина: потребление «правильного белка» снижает риск инсульта на 27%

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Неврлог Алехина: потребление «правильного белка» снижает риск инсульта на 27%


По словам эксперта, такое изменение диеты также может снизить риск сердечных приступов.


Инсульты представляют собой опасные для жизни неотложные состояния, возникающие при прекращении кровоснабжения головного мозга.


Это может быть связано с разрывом кровеносного сосуда в головном мозге, но в большинстве случаев это вызвано тромбом. Если не лечить немедленно, инсульт может оказаться смертельным. Как и многие состояния здоровья, диета может сыграть огромную роль в вероятности возникновения инсульта.

Например, известно, что продукты с высоким содержанием соли повышают кровяное давление и повышают риск инсульта, а также сердечного приступа. Ключом к снижению риска инсульта является здоровое питание и здоровый образ жизни. Диета имеет значение. 

«Недавний обзор 2023 года и метаанализ 40 клинических испытаний сравнили влияние шести различных диет на сердечно-сосудистый риск — инсульт, сердечный приступ и смерть. Средиземноморская диета оказалась на первом месте», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Невролог посоветовала изменить тип белка, который вы едите.

«Ешьте правильный белок. Выбирайте нежирное мясо, птицу и рыбу. Избегайте жирного мяса и обработанного мяса. Сократите потребление мяса и увеличьте количество растительного белка в своем рационе».



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В одном исследовании было подсчитано, что замена одного блюда из красного мяса курицей снижает риск инсульта на 27 процентов, рыбы — на 17 процентов и орехов — на 17 процентов.

«Ешьте белок при каждом приеме пищи — диета с высоким содержанием белка помогает снизить кровяное давление».



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