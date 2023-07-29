Неврлог Алехина: потребление «правильного белка» снижает риск инсульта на 27%
По словам эксперта, такое изменение диеты также может снизить риск сердечных приступов.
Инсульты представляют собой опасные для жизни неотложные состояния, возникающие при прекращении кровоснабжения головного мозга.
Это может быть связано с разрывом кровеносного сосуда в головном мозге, но в большинстве случаев это вызвано тромбом. Если не лечить немедленно, инсульт может оказаться смертельным. Как и многие состояния здоровья, диета может сыграть огромную роль в вероятности возникновения инсульта.
Например, известно, что продукты с высоким содержанием соли повышают кровяное давление и повышают риск инсульта, а также сердечного приступа. Ключом к снижению риска инсульта является здоровое питание и здоровый образ жизни. Диета имеет значение.
«Недавний обзор 2023 года и метаанализ 40 клинических испытаний сравнили влияние шести различных диет на сердечно-сосудистый риск — инсульт, сердечный приступ и смерть. Средиземноморская диета оказалась на первом месте», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Невролог посоветовала изменить тип белка, который вы едите.
«Ешьте правильный белок. Выбирайте нежирное мясо, птицу и рыбу. Избегайте жирного мяса и обработанного мяса. Сократите потребление мяса и увеличьте количество растительного белка в своем рационе».
В одном исследовании было подсчитано, что замена одного блюда из красного мяса курицей снижает риск инсульта на 27 процентов, рыбы — на 17 процентов и орехов — на 17 процентов.
«Ешьте белок при каждом приеме пищи — диета с высоким содержанием белка помогает снизить кровяное давление».
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