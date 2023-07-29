Онколог Воробьев: боль в спине — симптом четырех видов рака

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Онколог Воробьев: боль в спине — симптом четырех видов рака


Рак, который растет в областях, близких к позвоночнику, может вызывать боль в спине.


Боль в спине является распространенным недугом, который ощущают многие из нас, особенно с возрастом.

Около 60 процентов взрослых сообщают о боли в пояснице хотя бы раз в жизни. Это также самая распространенная причина инвалидностии: на боли в пояснице приходится 11 процентов всех случаев инвалидности.

Хотя это может иметь место, один эксперт предупредил, что это также может сигнализировать о различных смертельных заболеваниях.

Онколог заявил, что боль в спине является симптомом четырех типов рака:
  • Грудь
  • Легкое
  • Рак яичка
  • Кишечника.


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«Необычным, но не слишком редким симптомом рака является боль в спине. Предварительное лечение боли в спине у онкологических больных связано с ростом или признаком метастазирования, когда рак распространился на спину. Более распространенными типами, которые распространяются на спину, являются молочная железа, легкие, яички и толстая кишка, поскольку они анатомически близки к позвоночнику. На самом деле, 25 процентов пациентов с раком легких сообщают о боли в спине как о симптоме», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Чем она отличается от обычной боли в спине


Боль в спине, вызванная раком, не может быть облегчена изменением положения, как типичная боль в этой области.


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Что отличает этот симптом от обычной боли в спине, так это то, что он постоянен, не ослабевает при изменении положения или движения и может проявляться скорее как тупой дискомфорт, чем как острая или заметная боль.


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Онколог Воробьев: боль в спине — симптом четырех видов рака
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