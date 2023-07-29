Гепатолог Южнова назвала 5 признаков рака печени, которые требуют обращения к врачу

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Гепатолог Южнова назвала 5 признаков рака печени, которые требуют обращения к врачу


Гепатолог объясняет, как рак печени влияет на ваше тело, и выявляет контрольные признаки.


В то время как рак печени на ранней стадии не всегда вызывает заметные симптомы, более поздние стадии могут проявляться сочетанием признаков.

1. Внезапная и необъяснимая потеря веса


Канани сказал, что рак печени может повлиять на обмен веществ в организме и привести к непреднамеренной потере веса.

«Раковые клетки конкурируют со здоровыми клетками за питательные вещества, вызывая нарушение нормальных метаболических процессов и приводя к потере веса», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Поэтому любая внезапная и необъяснимая потеря веса, происходящая без изменений в вашем рационе или физической активности, может быть тревожным признаком. 

2. Постоянная боль в животе


По мере прогрессирования рака печени опухоль может начать увеличиваться в размерах и проникать в окружающие ткани, включая капсулу печени и близлежащие структуры. 

«Это может вызвать боль или дискомфорт в верхней правой части живота, где находится печень».

Он поручил обращать внимание на любую постоянную боль или дискомфорт в правой части верхней части живота.


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3. Желтуха


Рак печени может блокировать желчные протоки, которые отвечают за перенос желчи (вещества, вырабатываемого печенью) в кишечник.

«Когда отток желчи блокируется, в организме накапливается билирубин, что приводит к желтухе».

Этот контрольный признак может сделать вашу кожу и белки глаз желтыми.

4. Чувство усталости и слабости

Как только желчные протоки закупориваются, нормальная функция печени может нарушаться, включая выработку белков, необходимых для энергии и мышечной функции.


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Это может привести к ощущению усталости и слабости, которые возникают, несмотря на достаточный отдых.

5. Отеки в области живота и ног


Рак печени также может вызвать нарушение нормального тока крови через печень и вызвать повышение давления в кровеносных сосудах. 

«Это может привести к накоплению жидкости в животе (асцит) или ногах (отек), что приводит к отеку и дискомфорту».



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