Гепатолог Южнова назвала 5 признаков рака печени, которые требуют обращения к врачу

1. Внезапная и необъяснимая потеря веса

«Раковые клетки конкурируют со здоровыми клетками за питательные вещества, вызывая нарушение нормальных метаболических процессов и приводя к потере веса», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

2. Постоянная боль в животе

«Это может вызвать боль или дискомфорт в верхней правой части живота, где находится печень».

3. Желтуха

«Когда отток желчи блокируется, в организме накапливается билирубин, что приводит к желтухе».

4. Чувство усталости и слабости

5. Отеки в области живота и ног

«Это может привести к накоплению жидкости в животе (асцит) или ногах (отек), что приводит к отеку и дискомфорту».

В то время как рак печени на ранней стадии не всегда вызывает заметные симптомы, более поздние стадии могут проявляться сочетанием признаков.Канани сказал, что рак печени может повлиять на обмен веществ в организме и привести к непреднамеренной потере веса.Поэтому любая внезапная и необъяснимая потеря веса, происходящая без изменений в вашем рационе или физической активности, может быть тревожным признаком.По мере прогрессирования рака печени опухоль может начать увеличиваться в размерах и проникать в окружающие ткани, включая капсулу печени и близлежащие структуры.Он поручил обращать внимание на любую постоянную боль или дискомфорт в правой части верхней части живота.Рак печени может блокировать желчные протоки, которые отвечают за перенос желчи (вещества, вырабатываемого печенью) в кишечник.Этот контрольный признак может сделать вашу кожу и белки глаз желтыми.Как только желчные протоки закупориваются, нормальная функция печени может нарушаться, включая выработку белков, необходимых для энергии и мышечной функции.Это может привести к ощущению усталости и слабости, которые возникают, несмотря на достаточный отдых.Рак печени также может вызвать нарушение нормального тока крови через печень и вызвать повышение давления в кровеносных сосудах.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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