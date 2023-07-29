Врач Андреева назвала симптомы рабдомиолиза - это «тихий убийца», который поражает бегунов

«Почти любой, кто тренируется, чтобы улучшить результаты, высвобождает или пропускает некоторое количество креатинкиназы в кровоток, но это становится проблемой, когда мышечная клетка высвобождает такое содержимое, как калий или миоглобин, что вызывает осложнения. Плохо удивлять мышцы неожиданным объемом работы, значительно превышающим обычный уровень (что является одной из причин правила 10 процентов), поскольку рабдомиолиз может привести к почечной недостаточности и даже смерть от аритмии», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Симптомы

Мышечные спазмы, боли, которые сильнее, чем ожидалось

Темная моча

Чувство слабости или усталости, неспособность выполнять рабочие задачи или закончить тренировку.

Многие люди занимаются бегом ради физического и психического здоровья.Однако в некоторых случаях это может оказаться опасным, если зайти слишком далеко. Названный «тихим убийцей» из-за того, что симптомы могут проявиться через несколько дней, рабдомиолиз — это состояние, которое возникает, когда поврежденная мышечная ткань выделяет белки и электролиты в кровоток.Эти выпущенные вещества могут повредить такие органы, как сердце и почки.Вероятность того, что у вас разовьется рабдомиолиз, невелика, если вы не резко увеличиваете объем или интенсивность тренировок, что может привести к всевозможным травмам от чрезмерной нагрузки.Спортсмены подвергаются повышенному риску развития рабдомиолиза. Но он также предупреждает, что люди на определенных работах могут подвергаться риску.Каждый может заболеть, но некоторые работники подвержены большему риску, чем другие. Люди, которые работают в жарких условиях и/или выполняют тяжелую физическую работу, имеют больше шансов заболеть.У некоторых людей симптомы не проявляются. Для других наиболее распространенными признаками являются:Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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