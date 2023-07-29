Гепатолог Южнова рассказала, какой чай полезен для печени

Чай, который особенно полезен для здоровья печени, — это чай из расторопши.





"Расторопша содержит активные соединения, такие как силимарин, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Они помогают защитить клетки печени и способствуют процессу регенерации. Чай из расторопши также может быть полезен при заболеваниях печени, таких как цирроз или ожирение печени. Поэтому, когда дело доходит до здоровья печени, чай из расторопши является рекомендуемым выбором.

Лучшие чаи для здоровой печени

"Регулярное употребление некоторых видов чая может оказать положительное влияние на вашу печень. В дополнение к чаю из расторопши также зеленый чай, мятный чай, чай из одуванчика и имбирный чай".

Зеленый чай. Он известен своей многочисленной пользой для здоровья, а также может оказывать положительное влияние на печень. Регулярное употребление зеленого чая может помочь улучшить функцию печени и уменьшить повреждение печени.

Он известен своей многочисленной пользой для здоровья, а также может оказывать положительное влияние на печень. Регулярное употребление зеленого чая может помочь улучшить функцию печени и уменьшить повреждение печени. Мятный чай. Этот чай не только освежает, но и помогает при проблемах с пищеварением и печенью. Противовоспалительные свойства мяты успокаивают печень и уменьшают воспаление. Здоровое пищеварение также важно для поддержки функции печени.

Этот чай не только освежает, но и помогает при проблемах с пищеварением и печенью. Противовоспалительные свойства мяты успокаивают печень и уменьшают воспаление. Здоровое пищеварение также важно для поддержки функции печени. Чай из одуванчика. Его часто называют «печеночным чаем», поскольку он оказывает укрепляющее действие на печень. Он содержит горькие вещества, стимулирующие выработку желчи и, таким образом, улучшающие работу печени. Чай из одуванчика также может помочь в детоксикации организма, что делает его хорошим компаньоном для здоровья печени.

Его часто называют «печеночным чаем», поскольку он оказывает укрепляющее действие на печень. Он содержит горькие вещества, стимулирующие выработку желчи и, таким образом, улучшающие работу печени. Чай из одуванчика также может помочь в детоксикации организма, что делает его хорошим компаньоном для здоровья печени. Имбирный чай. Известный своими противовоспалительными свойствами, имбирь также может защитить вашу печень. Имбирный чай может помочь уменьшить воспаление в печени и поддержать общее состояние здоровья. Имбирь также может способствовать пищеварению и, таким образом, облегчать работу печени.

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