Гастроэнтеролог Алисова назвала 3 натуральных средства для борьбы со вздутием живота

«Если у вас нет нужных бактерий или их недостаточно, некоторые виды клетчатки могут ферментироваться и вызывать газообразование, что приводит к вздутию живота», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Ферментированные продукты

«Некоторые ферментированные продукты также содержат большое количество дрожжей, которые работают в симбиозе с бактериями».

Ягоды

«Ягоды, особенно ярко окрашенные, такие как черника и малина, содержат фитохимические вещества, такие как полифенолы», — сказала она.

Активированный уголь

«Если вы чувствуете вздутие живота, легкие упражнения, такие как ходьба, правильное увлажнение и более регулярное употребление небольших порций, как было доказано, помогают».





Часто это может быть результатом чего-то относительно безвредного, например, употребления определенных продуктов и напитков, а также заглатывания воздуха во время еды. Врач предупредила, что это может быть признаком дисбаланса в кишечнике.Она порекомендовала три естественных метода лечения, которые могут помочь улучшить здоровье кишечника и снизить риск вздутия живота.К ним относятся такие продукты, как кимчи, живой йогурт, темпе (ферментированная соя) и чайный гриб. Ферментация способствует росту полезных микроорганизмов, что препятствует росту вредных, а это означает, что пища защищена от порчи и, следовательно, сохраняется.Полифенолы могут метаболизироваться кишечными бактериями. Полифенолы могут оказывать благотворное влияние на стенку кишечника, а также влиять на состав кишечного микробиома.Активированный уголь имеет крошечные воздушные карманы, которые поглощают избыток газа, поэтому он может быть полезным инструментом для предотвращения накопления газа, пока вы работаете над тем, чтобы привести свой микробиом в форму.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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