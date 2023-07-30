Врач Андреева назвала 4 «противовоспалительных» продукта, которые борются с повреждением ДНК





1. Ягоды

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут вызвать окислительный стресс и вызвать воспаление», — говорит врач-терпевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

2. Жирная рыба

«Было показано, что омега-3 уменьшают воспаление, влияя на выработку определенных воспалительных молекул».





3. Орехи и семечки

4. Цельнозерновые





К счастью, здоровое питание — одно из лучших средств защиты от потенциально смертельной болезни, которое вы можете добавить в свой арсенал.Хотя ни одна конкретная пища не может гарантировать профилактику рака, противовоспалительные продукты потенциально могут помочь снизить риск. Врач объяснил, что хроническое воспаление связано с повышенным риском развития рака.Хорошая новость заключается в том, что употребление в пищу разнообразных противовоспалительных продуктов может обеспечить защиту.От черники до малины ягоды богаты антиоксидантами, такими как антоцианы и витамин С, которые могут помочь уменьшить воспаление.Насыщенная омега-3 жирными кислотами рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, обладает более чем приятным вкусом.Поэтому врач рекомендовал употреблять от 100 до 120 граммов жирной рыбы не реже одного раза в неделю.Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льняное семя являются примерами орехов и семян, которые содержат полезные жиры и антиоксиданты, помогающие уменьшить воспаление.От коричневого риса до овса до цельной пшеницы, цельные зерна богаты клетчаткой и различными питательными веществами, которые могут способствовать снижению уровня воспаления.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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