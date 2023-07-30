Гастроэнтеролог Алисова перечислила виды чая, которые поддерживают кишечную микрофлору здоровой

В зависимости от типа жалобы могут помочь разные виды чая. В случае спазмов чай из мяты, тмина или фенхеля может поддержать желудок и кишечник.









"От диареи помогает чай из ромашки, шалфея или чабреца. Если у вас много воздуха в желудке и метеоризм, лучше всего использовать чай из одуванчика или шалфея. Здесь необходимы содержащиеся горькие вещества. Если вы хотите поддержать общую кишечную флору, полезны топинамбур и куркума", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Какой чай полезен для кишечника: советы по приготовлению

При проблемах с кишечником используйте мягкие травяные чаи и некислые фруктовые чаи.

травяные чаи и некислые фруктовые чаи. Кроме того, ваш должен чай быть качественным и экологически чистым . Убедитесь, что он не содержит искусственных ароматизаторов .

. Убедитесь, что он не содержит искусственных ароматизаторов . В качестве альтернативы, вы можете сами приготовить много травяных и растительных чаев . Для этого вы используете их либо в свежем виде, либо в виде эфирных масел.

. Для этого вы используете их либо в свежем виде, либо в виде эфирных масел. Чтобы обеспечить совместимость, дайте чаю настояться не более 3 минут .

. Также следует выпивать не более 1,5 литров чая в день. При повышенном потреблении некоторые растения могут вызывать побочные эффекты.

Многие травяные чаи полезны для желудка и кишечника. Тем не менее, есть несколько моментов, которые следует учитывать при подготовке:Ранее МедикФорум писал о вреде мяса с кровью.

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