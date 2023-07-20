Гастроэнтеролог Алисова назвала 4 продукта, которые повреждают ваш кишечник

Сладкие продукты

"Фруктоза может всасываться только в ограниченной степени или вообще не всасываться из тонкого кишечника в кровь и, следовательно, достигает толстого кишечника", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Выпечка

Йогурт

Лимонад

Кола

Соусы как кетчуп

Определенные виды фруктов

"Из-за высокого содержания фруктозы они плохо усваиваются, особенно если вы страдаете мальабсорбцией фруктозы".

Арбуз

Виноград

Нектарины

Персики

Спелые бананы

Сливы

Изюм





Некоторые овощи

"Ответственность за это несут содержащиеся в нем фруктаны и галактаны. Это полисахариды, то есть углеводы".

Спаржа

Лук

Лук-шалот

Лук-порей

Артишоки

Свекла

Фенхель





Зерно

"Такое зерно как пшеница, ячмень и рожь содержит глютен, который может вызвать вздутие живота у людей с непереносимостью".

Вздутие живота, метеоризм и урчание в желудке – от регулярных проблем с пищеварением страдает каждый десятый.Очень распространенной причиной является диета. В основном речь идет об определенных продуктах питания, которые плохо усваиваются кишечником. Врач советует избегать следующих продуктов.Фруктовый сахар, то есть фруктоза, содержится не только во фруктах и овощах, но и часто используется для подслащивания продуктов промышленного производства.Поэтому следует быть осторожным не только с фруктами, но и с продуктами промышленного производства, которые часто содержат фруктозу:Фрукты полезны и вкусны. Но чем слаще фрукт, тем выше риск получить вздутие живота.Следующие виды фруктов содержат особенно большое количество фруктозы:Овощи тоже полезны, но, к сожалению, они тоже могут вызывать метеоризм.Они расщепляются в кишечнике кишечными бактериями, что может привести к метеоризму. Чаще всего встречается в следующих овощах:Поэтому гораздо менее стрессовыми для кишечника являются безглютеновые каши, такие как рис и пшено.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.