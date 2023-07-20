Гастроэнтеролог Алисова назвала 4 продукта, которые повреждают ваш кишечник
Вздутый живот не только визуально непривлекателен, но и прежде всего неудобен. Часто это связано просто с продуктами, которые мы едим. Вот следует избегать и что полезно для вашего кишечника.
Вздутие живота, метеоризм и урчание в желудке – от регулярных проблем с пищеварением страдает каждый десятый.
Очень распространенной причиной является диета. В основном речь идет об определенных продуктах питания, которые плохо усваиваются кишечником. Врач советует избегать следующих продуктов.
Сладкие продукты
Фруктовый сахар, то есть фруктоза, содержится не только во фруктах и овощах, но и часто используется для подслащивания продуктов промышленного производства.
"Фруктоза может всасываться только в ограниченной степени или вообще не всасываться из тонкого кишечника в кровь и, следовательно, достигает толстого кишечника", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Поэтому следует быть осторожным не только с фруктами, но и с продуктами промышленного производства, которые часто содержат фруктозу:
- Выпечка
- Йогурт
- Лимонад
- Кола
- Соусы как кетчуп
Определенные виды фруктов
Фрукты полезны и вкусны. Но чем слаще фрукт, тем выше риск получить вздутие живота.
"Из-за высокого содержания фруктозы они плохо усваиваются, особенно если вы страдаете мальабсорбцией фруктозы".
Следующие виды фруктов содержат особенно большое количество фруктозы:
- Арбуз
- Виноград
- Нектарины
- Персики
- Спелые бананы
- Сливы
- Изюм
Некоторые овощи
Овощи тоже полезны, но, к сожалению, они тоже могут вызывать метеоризм.
"Ответственность за это несут содержащиеся в нем фруктаны и галактаны. Это полисахариды, то есть углеводы".
Они расщепляются в кишечнике кишечными бактериями, что может привести к метеоризму. Чаще всего встречается в следующих овощах:
- Спаржа
- Лук
- Лук-шалот
- Лук-порей
- Артишоки
- Свекла
- Фенхель
Зерно
"Такое зерно как пшеница, ячмень и рожь содержит глютен, который может вызвать вздутие живота у людей с непереносимостью".
Поэтому гораздо менее стрессовыми для кишечника являются безглютеновые каши, такие как рис и пшено.
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