Гастроэнтеролог Алисова назвала 4 продукта, которые повреждают ваш кишечник

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Гастроэнтеролог Алисова назвала 4 продукта, которые повреждают ваш кишечник


Вздутый живот не только визуально непривлекателен, но и прежде всего неудобен. Часто это связано просто с продуктами, которые мы едим. Вот следует избегать и что полезно для вашего кишечника.


Вздутие живота, метеоризм и урчание в желудке – от регулярных проблем с пищеварением страдает каждый десятый. 

Очень распространенной причиной является диета. В основном речь идет об определенных продуктах питания, которые плохо усваиваются кишечником. Врач советует избегать следующих продуктов.


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Сладкие продукты


Фруктовый сахар, то есть фруктоза, содержится не только во фруктах и овощах, но и часто используется для подслащивания продуктов промышленного производства. 

"Фруктоза может всасываться только в ограниченной степени или вообще не всасываться из тонкого кишечника в кровь и, следовательно, достигает толстого кишечника", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Поэтому следует быть осторожным не только с фруктами, но и с продуктами промышленного производства, которые часто содержат фруктозу:
  • Выпечка
  • Йогурт
  • Лимонад
  • Кола
  • Соусы как кетчуп

Определенные виды фруктов 


Фрукты полезны и вкусны. Но чем слаще фрукт, тем выше риск получить вздутие живота. 

"Из-за высокого содержания фруктозы они плохо усваиваются, особенно если вы страдаете мальабсорбцией фруктозы". 


Следующие виды фруктов содержат особенно большое количество фруктозы:
  • Арбуз
  • Виноград
  • Нектарины
  • Персики
  • Спелые бананы
  • Сливы
  • Изюм


Некоторые овощи


Овощи тоже полезны, но, к сожалению, они тоже могут вызывать метеоризм. 

"Ответственность за это несут содержащиеся в нем фруктаны и галактаны. Это полисахариды, то есть углеводы".


Они расщепляются в кишечнике кишечными бактериями, что может привести к метеоризму. Чаще всего встречается в следующих овощах:
  • Спаржа
  • Лук
  • Лук-шалот
  • Лук-порей
  • Артишоки
  • Свекла
  • Фенхель


Зерно


"Такое зерно как пшеница, ячмень и рожь содержит глютен, который может вызвать вздутие живота у людей с непереносимостью". 


Поэтому гораздо менее стрессовыми для кишечника являются безглютеновые каши, такие как рис и пшено.



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Теги : советы врачей, здоровье кишечника, вредные продукты
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