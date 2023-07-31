Врач Алехина назвала 3 признака в глазах, что у вас кластерная головная боль

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Врач Алехина назвала 3 признака в глазах, что у вас кластерная головная боль


Кластерные головные боли, по-видимому, чаще встречаются у мужчин и, как правило, начинаются в возрасте 30–40 лет.


Из-за слишком большого стресса и недостатка сна в самые тяжелые времена часто возникают головные боли. С этой общей проблемой ежедневно сталкивается каждый 20-й взрослый.

Хотя никакая головная боль не бывает приятной, кластерные головные боли часто называют худшими из-за изнурительной боли, которую они вызывают.

"Описываемые больными как «порез бумаги» в центре головы и «раскаленная добела кочерга» в глазнице, кластерные головные боли описывают мучительные приступы боли в одной половине головы", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Эта сильная боль часто может быть особенно сильной вокруг глаза.

В то время как ужасная боль, вероятно, будет первым сигналом тревоги, ваши глаза также могут дать ключ к разгадке.

Алехина назвала следующие признаки:
  • Красный и слезящийся глаз
  • Опущение и отек одного века
  • Уменьшенный зрачок в одном глазу.
Хотя кластерные головные боли случаются редко, вам следует обратиться за медицинской помощью, если вы считаете, что можете страдать от виновника.

Ваш врач спросит о ваших симптомах и может направить вас на любые необходимые анализы.


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В некоторых случаях эксперт может принять решение направить вас на сканирование мозга, чтобы исключить другие состояния, которые могут иметь схожие симптомы.

Если в конечном итоге у вас диагностируют кластерную головную боль, вам, как правило, потребуется обратиться к специалисту, например к неврологу, для разработки плана лечения.

К сожалению, безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол, не действуют на кластерные головные боли, но есть и другие варианты.


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