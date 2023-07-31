Врач Алехина назвала 3 признака в глазах, что у вас кластерная головная боль

"Описываемые больными как «порез бумаги» в центре головы и «раскаленная добела кочерга» в глазнице, кластерные головные боли описывают мучительные приступы боли в одной половине головы", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





Красный и слезящийся глаз

Опущение и отек одного века

Уменьшенный зрачок в одном глазу.

Из-за слишком большого стресса и недостатка сна в самые тяжелые времена часто возникают головные боли. С этой общей проблемой ежедневно сталкивается каждый 20-й взрослый.Хотя никакая головная боль не бывает приятной, кластерные головные боли часто называют худшими из-за изнурительной боли, которую они вызывают.Эта сильная боль часто может быть особенно сильной вокруг глаза.В то время как ужасная боль, вероятно, будет первым сигналом тревоги, ваши глаза также могут дать ключ к разгадке.Хотя кластерные головные боли случаются редко, вам следует обратиться за медицинской помощью, если вы считаете, что можете страдать от виновника.Ваш врач спросит о ваших симптомах и может направить вас на любые необходимые анализы.В некоторых случаях эксперт может принять решение направить вас на сканирование мозга, чтобы исключить другие состояния, которые могут иметь схожие симптомы.Если в конечном итоге у вас диагностируют кластерную головную боль, вам, как правило, потребуется обратиться к специалисту, например к неврологу, для разработки плана лечения.К сожалению, безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол, не действуют на кластерные головные боли, но есть и другие варианты.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

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