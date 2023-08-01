Кардиохирург Лысенко назвал диабет одной из причин инфаркта в молодом возрасте

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Врач Андрей Лысенко: помимо наследственности, на склонность к раннему инфаркту влияют избыток массы тела и вредные привычки.

Кардиохирург Лысенко сообщил в интервью, что стать жертвой инфаркта миокарда можно уже в 35 лет, хотя на практике число таких случаев относительно невелико.

«В возрасте 40-50 лет риск перенести инфаркт растет до 18%, а в возрасте 50-60 лет – до 30%», - поделился он с «АиФ».

Лысенко объяснил, что инфаркт развивается как осложнение имеющейся у человека ишемической болезни сердца. В молодом возрасте ее наличие бывает обусловлено наследственностью – в частности, наследственной гиперхолестеринемией, при которой сосуды закупориваются холестерином, вырабатывающимся в чрезмерном количестве. Если среди кровных родственников встречались сердечные приступы в возрасте до 45 лет, это может говорить об унаследованной склонности к ним.

Также кардиохирург Лысенко назвал диабет одной из причин инфаркта в молодом возрасте. Другие факторы, провоцирующие его, – это высокое кровяное давление, курение, употребление алкоголя, малоподвижность.

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Медик обратил внимание на то, что сердечный приступ может очень тяжело переноситься в молодом возрасте, так как сердце оказывается неподготовленным к резкому изменению кровообращения, которое происходит в этот момент. Инфаркт в молодости тесно сопряжен с риском смертельного исхода.

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Андрей Лысенко
Андрей Лысенко
Здоровье
врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук
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