Нутрициолог Строков назвал единственный орех, который поможет похудеть и избежать диабета

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Нутрициолог Строков назвал единственный орех, который поможет похудеть и избежать диабета


Орехи пекан следует рассматривать как «суперпродукт», который можно употреблять либо напрямую, либо в качестве дополнительного ингредиента, либо в составе пищевой добавки.

В современном обществе во всем мире растет число случаев ожирения и диабета. Люди ищут более здоровые варианты, и теперь мы показали, что орехи пекан — это полезный инструмент, который потребители имеют в своих руках.


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Орехи пекан полезны для здоровья.

"Ежедневное употребление орехов пекан может помочь предотвратить ожирение и множество связанных с ним проблем со здоровьем, включая диабет и жировую болезнь печени. К такому выводу пришли исследователи, которые экспериментировали с введением мышей в рацион с высоким содержанием жиров и орехов пекан", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Ученые обнаружили, что орехи увеличивают расход энергии грызунами и уменьшают как дисбактериоз, который представляет собой дисбаланс микробиоты кишечника, так и воспаление.

На самом деле, орехи пекан, по-видимому, воздействуют на слабовыраженное воспаление, которое может привести к хроническому воспалению и развитию различных распространенных заболеваний.


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