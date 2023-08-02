Нутрициолог Строков назвал единственный орех, который поможет похудеть и избежать диабета

"Ежедневное употребление орехов пекан может помочь предотвратить ожирение и множество связанных с ним проблем со здоровьем, включая диабет и жировую болезнь печени. К такому выводу пришли исследователи, которые экспериментировали с введением мышей в рацион с высоким содержанием жиров и орехов пекан", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

В современном обществе во всем мире растет число случаев ожирения и диабета. Люди ищут более здоровые варианты, и теперь мы показали, что орехи пекан — это полезный инструмент, который потребители имеют в своих руках.Орехи пекан полезны для здоровья.Ученые обнаружили, что орехиНа самом деле, орехи пекан, по-видимому, воздействуют на слабовыраженное воспаление, которое может привести к хроническому воспалению и развитию различных распространенных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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