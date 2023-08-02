Онколог Воробьев: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови
Если вы заметили какой-либо из этих необъяснимых симптомов, вам следует обратиться к врачу.
Он влияет на производство и функцию клеток крови, что может иметь разрушительные последствия для организма. Существуют три основные группы рака крови: лейкемия, лимфома и миелома, из которых существует множество форм. Таким образом, симптомы могут зависеть от типа рака крови.
Врач-онколог Андрей Воробьев поделился с МедикФорум некоторыми общими признаками заболевания.
Он предупредил, что есть четыре таких признака, которые могут появиться на коже.
Это:
- Необъяснимые синяки
- Шишки или отеки
- Сыпь или зуд кожи
- Бледность.
Синяки
"Синяки обычно начинаются с красных пятен, которые со временем меняют цвет и темнеют", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев.
Сыпь
Сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных пятен (петехии) или более крупных пятен (пурпура).
«Если на них надавить, петехии и пурпура не исчезнет».
Бледность
Бледность может означать, что у человека слишком мало эритроцитов.
«Внутренняя часть обычно темно-розовая или красная, но если она бледно-розовая или белая, это признак бледности».
Припухлости
Любые шишки или отеки, связанные с раком крови, будут вызваны аномальными лейкоцитами, накапливающимися в лимфатических узлах. Скорее всего, они появятся на шее, в подмышках или в паху.
Другие общие симптомы, которые могут указывать на рак крови, включают:
- Необъяснимая потеря веса
- Кровотечение, которое необъяснимо
- Одышка
- Ночная потливость
- Инфекции, которые являются постоянными, рецидивирующими или тяжелыми
- Лихорадка (38°С или выше) необъяснимого происхождения
- Боль в костях, суставах или животе
- Усталость, которая не проходит после отдыха или сна.
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