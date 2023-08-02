Онколог Воробьев: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови

Необъяснимые синяки

Шишки или отеки

Сыпь или зуд кожи

Бледность.

Синяки

"Синяки обычно начинаются с красных пятен, которые со временем меняют цвет и темнеют", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев.

Сыпь

«Если на них надавить, петехии и пурпура не исчезнет».

Бледность

«Внутренняя часть обычно темно-розовая или красная, но если она бледно-розовая или белая, это признак бледности».

Припухлости

Необъяснимая потеря веса

Кровотечение, которое необъяснимо

Одышка

Ночная потливость

Инфекции, которые являются постоянными, рецидивирующими или тяжелыми

Лихорадка (38°С или выше) необъяснимого происхождения

Боль в костях, суставах или животе

Усталость, которая не проходит после отдыха или сна.





Он влияет на производство и функцию клеток крови, что может иметь разрушительные последствия для организма. Существуют три основные группы рака крови: лейкемия, лимфома и миелома, из которых существует множество форм. Таким образом, симптомы могут зависеть от типа рака крови.Он предупредил, что естьЭто:Но они могут казаться другими или менее очевидными в зависимости от вашего тона кожи.Сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных пятен (петехии) или более крупных пятен (пурпура).Бледность может означать, что у человека слишком мало эритроцитов.Любые шишки или отеки, связанные с раком крови, будут вызваны аномальными лейкоцитами, накапливающимися в лимфатических узлах. Скорее всего, они появятся на шее, в подмышках или в паху.Ранее МедикФорум писал о признаках рака костей.

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