Онколог Воробьев: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови

136 Фото: https://unsplash.com/photos/5KY5LP_zc44
Онколог Воробьев: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови


Если вы заметили какой-либо из этих необъяснимых симптомов, вам следует обратиться к врачу.


Он влияет на производство и функцию клеток крови, что может иметь разрушительные последствия для организма. Существуют три основные группы рака крови: лейкемия, лимфома и миелома, из которых существует множество форм. Таким образом, симптомы могут зависеть от типа рака крови.

Врач-онколог Андрей Воробьев поделился с МедикФорум некоторыми общими признаками заболевания.

Он предупредил, что есть четыре таких признака, которые могут появиться на коже.

Это:
  • Необъяснимые синяки
  • Шишки или отеки
  • Сыпь или зуд кожи
  • Бледность.
Но они могут казаться другими или менее очевидными в зависимости от вашего тона кожи.

Синяки


"Синяки обычно начинаются с красных пятен, которые со временем меняют цвет и темнеют", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев.


Сыпь


Сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных пятен (петехии) или более крупных пятен (пурпура).

«Если на них надавить, петехии и пурпура не исчезнет».


Бледность


Бледность может означать, что у человека слишком мало эритроцитов.


«Внутренняя часть обычно темно-розовая или красная, но если она бледно-розовая или белая, это признак бледности».


Названы неочевидные признаки печеночной недостаточности


Припухлости


Любые шишки или отеки, связанные с раком крови, будут вызваны аномальными лейкоцитами, накапливающимися в лимфатических узлах. Скорее всего, они появятся на шее, в подмышках или в паху.


Симптомы рака: врачи назвали «два тревожных признака», которые могут появляться на теле


Другие общие симптомы, которые могут указывать на рак крови, включают:
  • Необъяснимая потеря веса
  • Кровотечение, которое необъяснимо
  • Одышка 
  • Ночная потливость
  • Инфекции, которые являются постоянными, рецидивирующими или тяжелыми
  • Лихорадка (38°С или выше) необъяснимого происхождения
  • Боль в костях, суставах или животе 
  • Усталость, которая не проходит после отдыха или сна.


Ранее МедикФорум писал о признаках рака костей.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Рак крови: 3 первых симптома, которые можно обнаружить на коже
Онколог Воробьев: синяки - тревожный признак рака крови
Онколог Воробьев назвал ключевой симптом рака крови - «общий для всех типов»
Теги : советы врачей, симптомы рака крови, лейкемия
Диетолог Писарева посоветовала не сочетать гречку и молоко, рис и мясо
Врач Андреева рекомендует вкусный летний напиток для снижения уровня холестерина
Гепатолог Южнова назвала 3 признака рака печени - "могут быть расплывчатыми"