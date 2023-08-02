Врач Захарова: сон в одно и то же время снижает риск диабета и болезней сердца

"Было обнаружено, что небольшие различия в привычках сна между работой и выходными могут вызвать нездоровые изменения бактерий в нашем кишечнике, что повышает риск таких состояний и болезней, как ожирение, диабет 2 типа, болезни почек и болезни сердца", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Ученые обнаружили, что даже 90-минутная разница в середине вашего ночного сна в течение недели может повлиять на типы бактерий, обнаруженных в кишечнике".

«Плохое качество сна влияет на выбор — и люди жаждут продуктов с высоким содержанием углеводов или сахара».

Хороший сон каждую ночь полезен для нашего здоровья. Поэтому врачи рекомендуют взрослым стараться спать с закрытыми глазами от семи до девяти часов каждую ночь. Хотя количество и качество сна важны, новые исследования показывают, что также следует учитывать время, в которое вы ложитесь спать.Соблюдение режима отхода ко сну и пробуждения может помочь снизить риск заболевания.Считалось, что это может быть связано с тем, что люди с нарушенным режимом сна склонны к более бедной диете. Процесс сна и пробуждения в разное время в течение недели по сравнению с выходными «социальной сменой часовых поясов».Недосып может поощрять виды микробиоты, которые имеют неблагоприятные ассоциации с вашим здоровьем.Было показано, что у 16 процентов участников наблюдается социальный джетлаг. Они с большей вероятностью потребляли продукты с высоким содержанием картофеля, включая чипсы и чипсы, а также сладкие напитки и меньше фруктов и орехов.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака костей.

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