Терапевт Андреева: 3 лучших обеда для контроля артериального давления — и чего следует избегать

«Чтобы поддерживать здоровое кровяное давление, важно помнить об определенных продуктах, особенно о продуктах с высоким содержанием соли, насыщенных жиров и холестерина. К ним могут относиться переработанное мясо (например, бекон и колбасы), продукты на вынос, жареные продукты, жирные молочные продукты, а также консервированные или расфасованные блюда с высоким содержанием натрия», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Чечевичный суп





Овощное жаркое с тофу

Средиземноморский салат из нута

Вы можете бороться с гипертонией с помощью диеты, но не всегда очевидно, чего следует избегать.В то время как обед обычно является беспокойным временем, когда вы пытаетесь преодолеть разрыв между нехваткой времени и получением достаточного количества энергии для остальной части дня, ваш выбор еды может создать проблемы для вашего измерения артериального давления.Употребление в пищу большего количества растительной пищи может помочь вам вернуть себе контроль над кровяным давлением. Андреева назвалаВ то время как суп обычно представляет собой легкий обед, чечевица в сочетании с морковью, сельдереем, луком и специями может стать сытной альтернативой.Выбор жаркого с красочными овощами может быть еще одним способом убедиться, что вы едите много клетчатки и сводите потребление соли к минимуму.Еще один быстрый вариант для вашего меню, средиземноморский салат из нута с помидорами, красным луком, оливками и легким лимонным уксусом, может сэкономить ваше время, а также избавить ваш организм от вредных ингредиентов.Ранее МедикФорум писал симптомах рака костей.

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