Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которых важно избегать людям с гипертонией
Людям с высоким кровяным давлением следует с осторожностью относиться к потреблению соли, так как они связаны между собой.
«Следует избегать завтраков с высоким содержанием соли, включая мясо с высокой степенью переработки, такое как бекон и колбасы. Это связано с тем, что соль считается важным фактором повышения высокого кровяного давления, и ее следует уменьшить для всех, у кого диагностирована гипертония», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Что касается обеда, «следует избегать таких блюд, как бутерброд с ветчиной и сыром из белого хлеба с чипсами».
Что касается ужина, он предупредил, что «рыба с жареным картофелем, пицца и готовые блюда содержат много соли». Для многих людей высокое кровяное давление не имеет никаких симптомов, но увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.
«Вот почему важно вести здоровый образ жизни с помощью упражнений и сбалансированного питания, чтобы предотвратить возникновение высокого кровяного давления».
Если ваш врач рекомендует вам приобрести комплект для измерения артериального давления, вам следует купить тот, который они предлагают.
Посетите своего врача общей практики для проверки артериального давления, чтобы убедиться в точности вашего собственного набора.
Ранее МедикФорум писал о полезных видах мяса.
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