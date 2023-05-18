Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которых важно избегать людям с гипертонией

«Следует избегать завтраков с высоким содержанием соли, включая мясо с высокой степенью переработки, такое как бекон и колбасы. Это связано с тем, что соль считается важным фактором повышения высокого кровяного давления, и ее следует уменьшить для всех, у кого диагностирована гипертония», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Вот почему важно вести здоровый образ жизни с помощью упражнений и сбалансированного питания, чтобы предотвратить возникновение высокого кровяного давления».

Что касается обеда,Что касается ужина, он предупредил, чтоДля многих людей высокое кровяное давление не имеет никаких симптомов, но увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.Если ваш врач рекомендует вам приобрести комплект для измерения артериального давления, вам следует купить тот, который они предлагают.Посетите своего врача общей практики для проверки артериального давления, чтобы убедиться в точности вашего собственного набора.Ранее МедикФорум писал о полезных видах мяса.

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