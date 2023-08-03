Врач Комарова: совместное использование косметики приводит к заражению венерическими болезнями

«Если у кого-то был оральный герпес и он использует бальзам для губ вскоре после орального секса, бальзам для губ может быть переносчиком инфекции», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Невылеченные ИППП могут вызвать ряд осложнений и долгосрочных проблем со здоровьем, включая постоянное бесплодие, а также повышенный риск гинекологического рака».

"Хламидиоз и гонорея могут быть неправильно истолкованы как расстройство желудка, поскольку они могут быстро распространяться на область таза и живота, вызывая боль в животе. Они также могут вызывать боль в суставах, напоминающую артрит, и глазные инфекции".

В связи с резким повышением температуры по всей стране многие британцы сталкиваются с потрескавшимися и сухими губами из-за повышенного пребывания на солнце.Однако совместное использование продуктов для губ, таких как гигиенические помады или бальзамы для губ, может представлять риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).Хотя пациентов с ИППП часто лечат антибиотиками, некоторые симптомы могут оставаться незамеченными, что приводит к развитию более серьезных проблем.Невылеченные ИППП могут увеличить риск заражения другими ИППП, включая ВИЧ.Исследования уже установили связь между оральным сексом и различными формами рака, в том числе поражающими половой член, задний проход, влагалище, вульву, горло и голову. Это связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может передаваться при любом контакте кожа-к-коже, включая поцелуи и половую активность.Существует более 200 различных штаммов ВПЧ, причем ВПЧ16 и ВПЧ18 ответственны за большинство видов рака, связанных с ВПЧ.Ранее МедикФорум писал о признаке рака пищевода.

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